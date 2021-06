Nederland is op weg naar het einde van de huidige coronagolf, maar die vindt later plaats dan vorig jaar, mede doordat we ons minder goed aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) woensdag in zijn persconferentie.

"We lopen ten opzichte van vorig jaar een week of drie achter. Dat heeft misschien te maken met kouder weer, maar ook met het feit dat de naleving van de forse set maatregelen heel anders was", aldus Kuipers.

"Vorig jaar kwamen we uit de golf door strakke maatregelen die pas versoepeld werden toen het echt voorjaar werd. Nu zijn we aan het versoepelen gegaan toen de aantallen nog hoog waren."

Ziekenhuizen lopen de laatste weken leeg. Het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen en ic's daalt snel en zal voorlopig ook blijven dalen.

Volgens berekeningen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er over een paar weken waarschijnlijk zo'n 500 coronapatiënten in de ziekenhuizen (nu bijna 1.200), van wie ongeveer 200 op de intensive cares (nu ruim 400).

Die afname komt voor een deel doordat de temperaturen nu stijgen, maar is ook te danken aan vaccinatie. Kuipers: "Als we naar de derde golf kijken, kunnen we zeggen dat 80-plussers die golf niet meegemaakt hebben. Die hebben we niet gezien op de spoedeisende hulp. Dat was absoluut het effect van vaccinaties. Het prikken is daarna rap doorgegaan, en daar krijgen we nu een seizoenseffect bij."

115 Kuipers: 'Het gaat heel rap, ben niet bang voor versoepelingen'

Oplopen cijfers na zomer 'staat of valt met vaccinatiegraad'

Kuipers verwacht dat er in de zomer minder dan 100 coronapatiënten in de ziekenhuizen zullen liggen, van wie ongeveer 20 op de ic-afdelingen. Die cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar.

Hoe ver de opnamecijfers in de herfst weer op zullen lopen, staat of valt volgens Kuipers met de vaccinatiegraad. "Met waar we nu op afstevenen, mogen we hopen dat we geen forse golf krijgen. Maar er komt wel weer een klein golfje, we moeten rekening houden met enige opleving."

De vaccinatiegraad bepaalt volgens Kuipers ook wanneer de laatste maatregelen losgelaten kunnen worden. "Je moet eerst zien welke vaccinatiegraad je dan bereikt hebt en wat de binnenkomst van nieuwe varianten betekent, om aan de hand daarvan te bekijken welke vrijheden we ons kunnen veroorloven." Over de komende versoepelingen maakt Kuipers zich geen zorgen

Kuipers houdt er rekening mee dat het in de toekomst wederom nodig zal zijn om de ic-capaciteit op te voeren, omdat COVID-19 niet geheel zal verdwijnen. Op het hoogtepunt van de crisis waren er 1.450 bedden beschikbaar en Kuipers acht het niet ondenkbaar "dat je dergelijke capaciteit weer nodig hebt. We hebben structureel meer ic-bedden nodig."