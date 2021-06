Als klanten een winkelwagen gebruiken in de supermarkt, zorgt dat er niet voor dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Wat wél blijkt te werken: een beloning.

De onderzoekers lieten klanten een sensor dragen waarmee de onderlinge afstand tussen hen werd vastgelegd. Zo konden ze bepalen hoe vaak en hoelang mensen binnen 1,5 meter van elkaar kwamen.

Klanten met een winkelwagen kwamen even vaak dicht bij elkaar als klanten zonder en hadden dus evenveel contact met anderen in de winkel. De onderzoekers wijzen erop dat verreweg de meeste contacten in de supermarkt korter dan tien seconden duren.

Als de klanten in het onderzoek een zak paaseitjes ontvingen als ze voldoende afstand hielden, zorgde dat wél voor minder en nog korter onderling contact. "Onze onderzoeksresultaten geven concrete aanknopingspunten om het afstand houden in de praktijk op een effectieve en positieve manier te stimuleren", aldus UvA-onderzoeker Tessa Blanken.

"Winkels kunnen gebruikmaken van een stoplicht om de drukte te reguleren en een beloningssysteem om de afstand te stimuleren. We hebben aangetoond dat dit werkt, dus het zou mooi zijn als het ook echt in de praktijk gebracht wordt."