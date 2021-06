De EU-landen voeren op 1 juli de corona-pas in. Dat wordt een bewijs dat je geen corona hebt. Met dit bewijs kun je de hele zomer op vakantie naar alle landen in de Europese Unie. Nog niet alle details over het regelen van zo'n corona-pas zijn al bekend. Maar dit is wat we al wel weten.

Stap 1: Kies uit een van de drie opties

Je moet in Nederland eerst regelen dat je kunt bewijzen dat je geen corona hebt. Daarvoor moet je één van deze drie dingen aantonen:

Je bent net negatief getest op corona

Je hebt een coronaprik gehad

Je hebt in het afgelopen half jaar corona gehad.

Stap 2: Regel het bewijs daarvoor



Kies je voor de coronatest?

Een coronatest regel je door ongeveer een dag voor vertrek naar een teststraat te gaan. Jezelf thuis testen, telt niet. Niet elke teststraat zal door de Nederlandse overheid worden goedgekeurd voor de corona-pas. De geldige teststraten worden pas later bekendgemaakt.

Kies je voor de coronaprik?

Een coronaprik kun je alleen halen als je hiervoor aan de beurt bent. Je hebt dan per brief een uitnodiging gehad. Of je geboortejaar staat op deze site. In de brief en op de site staat hoe je een afspraak maakt voor de prik. De oudste mensen zijn als eersten aan de beurt. Momenteel kunnen alle mensen van 38 jaar en ouder een afspraak maken.

Sommige Nederlanders hoeven maar 1 prik, andere 2. Dat hangt af van welk merk prik je krijgt. Toch is 1 prik genoeg om op vakantie te kunnen.

Krijg je deze brief thuis? Dan kun je een coronaprik halen. Krijg je deze brief thuis? Dan kun je een coronaprik halen. Foto: ANP

Heb je laatst corona gehad?

Als je in het afgelopen half jaar corona hebt gehad, telt dat ook. Maar dan moet je dat wel kunnen bewijzen. En weer beter zijn.

Ook daarvoor kun je een test doen. Dat heet een antistoffentest en is iets anders dan een coronatest. Hoe en waar je zo'n test doet, is nog niet bekend.

Stap 3: Download de CoronaCheck-app

Deze app heb je vanaf 1 juli nodig om naar andere landen in de Europese Unie te gaan. Welke landen dat zijn, zie je hier. Je kunt de app downloaden op je smartphone.

Heb je geen smartphone? Dan kun je ook geen app downloaden. Wat je dan moet doen om de corona-pas te krijgen, is nog niet bekend.

Stap 4: Log in op de CoronaCheck-app

In de app moet je inloggen met jouw DigiD, je digitale identiteitsbewijs.

Ben je ingelogd, dan zie je het bewijs dat je bij stap 1 had gekozen. Je negatieve coronatest, je coronaprik of het bewijs dat je laatst corona had.

Door de stappen in de app te volgen, verschijnt er een QR-code op je scherm, een soort streepjescode. Hier draait het om: deze QR-code is je corona-pas.

Zo gaat de corona-pas er ongeveer uitzien. Zo gaat de corona-pas er ongeveer uitzien. Foto: ANP

Stap 5: Laat de app zien als daarom wordt gevraagd

Tijdens je vakantie kan je worden gevraagd om je corona-pas te laten zien. Die QR-code dus. Op het vliegveld bijvoorbeeld.

De persoon die erom vraagt, scant de code met zijn telefoon. Het scherm wordt groen: hét bewijs dat je geen corona hebt. Je mag dan gewoon verder reizen.

Heb je geen corona-pas, dan bepaalt het land waar je bent wat je moet doen. Misschien moet je alsnog een coronatest doen. Of bijvoorbeeld tien dagen binnenblijven.

Zodra er meer bekend is over het regelen van de corona-pas, lees je dat hier.