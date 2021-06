Op korte termijn gaan de coronavarianten die als zorgwekkend worden bestempeld geen stijging van het aantal coronagevallen veroorzaken, verwacht het RIVM.

Dit vertelt RIVM​-epidemioloog Susan van den Hof dinsdag in gesprek met NU.nl. De zorgwekkende Bèta-, Gamma- en deltavarianten, komen daarvoor op dit moment te weinig voor in Nederland.

Hoe noemen we de zorgwekkende varianten van het coronavirus? NU.nl hanteert sinds 1 juni de WHO-naamgeving voor de zorgwekkende varianten van het coronavirus.

De Britse variant wordt de alfavariant

De Zuid-Afrikaanse variant wordt de bètavariant

De Braziliaanse variant wordt de gammavariant

De Indiase variant wordt de deltavariant

Of deze varianten later in het jaar wel nog voor een toename in het aantal coronagevallen gaan zorgen, is volgens Van den Hof nu nog niet te zeggen.

De deltavariant is op dit moment in het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig. Van den Hof legt uit dat dit in Nederland nog niet het geval is. Ook in andere Europese landen, bijvoorbeeld Denemarken, is volgens Van den Hof nog geen alarmerende toename gezien van het aantal mensen dat besmet is met deze variant.

Hoe de deltavariant zich in Nederland gaat ontwikkelen, is volgens Van den Hof op dit moment lastig te voorspellen. Ze verwacht, vanwege de cijfers uit het Verenigd Koninkrijk wel dat deze variant besmettelijker is dan de alfavariant. De alfavariant van het coronavirus komt op dit moment het meeste voor in Nederland.

Experts verwachten dat de coronavaccins nog wel bescherming bieden tegen de zorgwekkende varianten, maar mogelijk is de effectiviteit bij de b`èta-, gamma- en deltavarianten wel iets lager. Er zijn op dit moment in Nederland nog geen tekenen dat mensen die ondanks vaccinatie toch besmet raken met het coronavirus, opvallend vaak besmet raken met een van deze varianten. Van den Hof benadrukt wel dat je op basis hiervan geen harde conclusies kan trekken, omdat het aantal besmettingen met deze varianten op dit moment sowieso beperkt is.