Alle coronacijfers gaan de goede kant op, blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM. Het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in een ziekenhuis, was in de afgelopen week 43 procent kleiner dan de weer ervoor. Ook het aantal intensivecareopnames daalde met eenzelfde percentage. Ten slotte daalde het aantal gemelde besmettingen met 18 procent.

Het is de tweede forse daling op rij. Bij de vorige wekelijkse update meldde het RIVM al een daling van 32 procent van de hoeveelheid ziekenhuisopnames, terwijl 23 procent minder ic-opnames werden gemeld. Het aantal besmettingen zakte toen van 35.000 naar 25.000, terwijl in de afgelopen zeven dagen 20.000 positieve testen werden gemeld.

In totaal werden de afgelopen zeven dagen 553 opnames gemeld, waarvan 112 patiënten doorverwezen werden naar de ic's. Tussen 18 en 25 mei ging het om respectievelijk 940 en 196 opnames. Volgens het RIVM worden de resultaten van de vaccinatiecampagne steeds zichtbaarder.

Een andere positieve statistiek waar het instituut over schrijft is de hoeveelheid besmettelijke personen in Nederland. Dat daalde naar 73.984, het kleinste aantal sinds december. Het is tevens voor het eerst dit jaar dat dit aantal onder de 100.000 daalt.

Het enige cijfer dat geen forse daling meemaakte, maar ook niet steeg, is het reproductiegetal. Dat bleef ongewijzigd op 0,82. Dat houdt in dat een groep van 100 Nederlanders momenteel 82 anderen besmet en het virus terrein verliest.

Het RIVM concludeert dat de druk op de ziekenhuizen gestaag afneemt. Om ervoor te zorgen dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, is het volgens het instituut van belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden.