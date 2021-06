Vanaf vliegbasis Eindhoven zijn dinsdag twee zuurstofcontainers vertrokken naar Suriname. Een dag later vliegen ook nog vijf militairen naar Suriname, meldt Defensie. De ziekenhuizen in dat land kampen door de coronapandemie met een groot tekort aan zuurstof.

De militairen, onder wie een apotheker en instructeurs, blijven twee weken in Suriname om daar mensen te leren hoe ze de apparatuur moeten gebruiken, aldus het ministerie. Met de containers van het 400 Geneeskundig Bataljon van de Landmacht kan medicinale zuurstof worden gemaakt.

Door de enorme stijging van het aantal besmettingen is in Suriname het hoogste risiconiveau van kracht. Het land zit in een totale lockdown omdat de situatie niet meer beheersbaar is. Er is een tekort aan zuurstof, vaccins, opvangcapaciteit en hulpverleners.

Nederland heeft Suriname hulp toegezegd. Vrijdag vertrekt een team van vijftien tot twintig artsen en verpleegkundigen naar Suriname. Nederland stuurt ook 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar het land in Zuid-Amerika.