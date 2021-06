De 60- tot en met 64-jarigen die een vaccinatie van AstraZeneca hebben geweigerd, kunnen vanaf zaterdag een nieuwe vaccinatieafspraak maken. Voor de doelgroep liggen nu Pfizer- en Moderna-vaccins klaar.

Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag. De minister hield een persmoment na afloop van een ministerieel coronaoverleg.

Over het AstraZeneca-vaccin ontstond enige twijfel nadat bekend werd gemaakt dat er een zeer zeldzame bijwerking kon voorkomen. Bij enkele zestigminners werd een zeer zeldzame vorm van trombose en een tekort aan bloedplaatjes vastgesteld. Sinds april is daarom besloten om mensen van onder de zestig jaar niet langer het AstraZeneca-vaccin te geven.

Een deel van de zestigplussers die het AstraZeneca-vaccin via hun huisarts konden krijgen, wilde het middel echter ook niet. Een alternatief werd hun niet geboden. Het demissionair kabinet hanteerde het motto "prikken wat de pot schaft" en De Jonge vertelde dat vaccinweigeraars "achteraan in de rij" moeten aansluiten.

Zestigplussers misten om verschillende redenen hun eerste kans

De minister zegt nu dat mensen om verschillende redenen de eerste oproep gemist hebben. "Sommigen waren misschien ziek, anderen twijfelden of het kwam simpelweg niet uit. We willen al deze mensen de kans geven om zich alsnog te vaccineren", aldus De Jonge. De bewindsman wijst er tevens op dat het in het nationaal belang is dat zoveel mogelijk Nederlanders ingeënt worden tegen het coronavirus.

Meer dan zestienduizend mensen ondertekenden een aan minister De Jonge gerichte petitie om zestigplussers te kunnen laten kiezen welk vaccin zij krijgen.