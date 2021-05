De eerste twee wedstrijden op het EK voetbal kunnen voetbalfans in ieder geval niet op een scherm in een café of op een terras kijken. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandagavond gezegd na afloop van het overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Voor de wedstrijden daarna is de minister bereid om "nog eens verder met elkaar te spreken".

Het eventueel bekijken van de EK-duels op schermen in de horeca stond na vorige week opnieuw op de agenda tijdens het Veiligheidsberaad.

Toen was er een besluit genomen dat niet voor 30 juni (als stap 4 en 5 van het openingsplan ingaan) te doen, maar burgemeester Femke Halsema van Amsterdam pleitte ervoor dat te heroverwegen.

Voorafgaand aan de vergadering heerste er nog verdeeldheid onder de burgemeesters. Sommigen, zoals Paul Depla (Breda), pleitten net als Halsema voor het toestaan van schermen in de horeca, maar bijvoorbeeld Jack Mikkers (Den Bosch) opperde om het pas toe te staan in de kwart- of halve finale.

Eerste twee duels Oranje na sluiten horeca afgelopen

Volgens Grapperhaus mogen schermen in de horeca in ieder geval niet tijdens de eerste twee groepsduels van Oranje (13 en 17 juni) vanwege de epidemiologische situatie in Nederland, maar ook omdat die duels om 21.00 uur beginnen. Die wedstrijden zijn na 22.00 uur, het moment dat de horeca moet sluiten, afgelopen. "Dat gaan we echt niet doen", aldus de minister.

"Ik ben bereid om straks, als we de eerste twee wedstrijden hebben gehad, te kijken hoe het leven ervoor staat", zegt Grapperhaus. "Het uitgangspunt is dat we het gedurende stap drie (van het openingsplan, red.) niet doen, maar ik sta ook open voor hoe het zich ontwikkelt."

Nederland speelt alle drie de groepsduels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De eerste is op 13 juni tegen Oekraïne, daarna volgt op 17 juni de wedstrijd tegen Oostenrijk en op 21 juni ontmoet Oranje om 18.00 uur Noord-Macedonië.

Over de kansen van het Nederlands elftal op het EK wilde Grapperhaus zich niet uitlaten. Wel zei hij dat hij Noord-Macedonië, Oranjes laatste tegenstander in de groepsfase, "levenslink" vindt. "Die hebben van Duitsland gewonnen."