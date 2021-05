Nederlandse ziekenhuizen hoefden zondag geen enkele coronapatiënt over te laten brengen naar een ander deel van het land, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

De laatste keer dat er geen verplaatsingen tussen de regio's plaatsvonden, was op 8 en 9 februari. Toen besloot het LCPS om alle coronapatiënten binnen te houden vanwege extreem winterweer. Helikopters konden niet vliegen en de speciale corona-ambulances en -bussen konden de weg niet op.

In de afgelopen dagen werden ook al nauwelijks coronapatiënten verplaatst naar andere regio's. Op zondag meldde het LCPS drie verplaatsingen, op vrijdag en zaterdag één.



De coronadruk op de ziekenhuizen wordt met de dag minder. In een maand tijd is het totale aantal opgenomen coronapatiënten gehalveerd, van 2.706 op 30 april naar 1.327 op maandag. Dat cijfer blijft voorlopig ook dalen, want steeds minder coronapatiënten belanden in een ziekenhuis.

Het LCPS werd vorig jaar opgericht, om de patiëntenspreiding binnen Nederland in goede banen te leiden. Regio's waar relatief weinig ziekenhuisopnames waren, konden zo de druk bij andere regio's verlichten.

Tijdens drukke perioden werden vorig jaar nog meerdere Nederlandse coronapatiënten opgenomen door Duitse ziekenhuizen, omdat er in de Nederlandse ziekenhuizen geen capaciteit meer was.