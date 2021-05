Ook kinderen van twaalf jaar en ouder mogen in het vervolg het coronavaccin van Pfizer en BioNTech toegediend krijgen. De Europese Commissie neemt daarmee het positieve advies van de Europese toezichthouder EMA over. Of Nederland dat gaat doen, heeft het kabinet nog niet besloten. De Gezondheidsraad werkt aan een advies daarover.

Het vaccin, dat door tegenslag bij concurrenten steeds belangrijker voor de EU is geworden, was al goedgekeurd voor mensen vanaf zestien jaar. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde vrijdag dat het ook voor jongeren vanaf twaalf veilig is.

Het is voor het eerst dat in de EU een coronavaccin voor deze leeftijdsgroep mag worden gebruikt. Jongeren worden doorgaans niet ernstig ziek van het coronavirus, maar ze ontmoeten vaak veel mensen en kunnen dus veel anderen besmetten. Deskundigen dringen daarom inmiddels meer op het inenten van jongeren aan.

"Lidstaten kunnen er nu voor kiezen om hun inentingscampagne uit te breiden naar jongeren", twittert Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). Duitsland heeft al aangekondigd volgende week te willen beginnen met het vaccineren van kwetsbare kinderen van twaalf jaar en ouder.

Van de jongeren in Nederland komen vooralsnog alleen zestien- en zeventienjarigen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 in aanmerking voor vaccinatie.