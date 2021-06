Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal geen enkele melding over een overleden coronapatiënt ontvangen. Dat blijkt zaterdag uit de nieuwste cijfers van het instituut.

Op 7 september 2020 meldde het RIVM voor het laatst nul sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Half april werden al voor het eerst sinds september vorig jaar nul coronagerelateerde sterfgevallen onder Nederlandse verpleeghuisbewoners gemeld.

Dat het RIVM geen sterfgevallen registreert, betekent niet met zekerheid dat er het afgelopen etmaal ook daadwerkelijk geen enkel persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Mogelijk zit er een vertraging in het melden van de cijfers en wordt dat met terugwerkende kracht later nog aangepast.

Op 6 maart 2020 bezweek voor het eerst iemand in Nederland aan COVID-19. Het ging om een 86-jarige man uit Hoeksche Waard. Volgens het RIVM zijn er sindsdien ruim 17.000 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 89 procent van alle dodelijke Nederlandse slachtoffers was zeventig jaar of ouder.

Sinds de start van de pandemie zijn er in Nederland 1.680.228 mensen positief getest. Dat komt neer op bijna 10 procent van de totale bevolking. Mogelijk is het werkelijke aantal veel groter, doordat aanvankelijk niet iedereen getest kon worden.

De aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen namen vorig jaar na de zomer weer toe, waarna in december en januari nieuwe pieken werd gemeten. Nu worden geen nieuwe pieken verwacht, omdat de dalingen dit keer het gevolg zijn van vaccineren.