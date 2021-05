Vanaf dinsdag 1 juni geldt voor reizigers uit landen of gebieden met een zeer hoog risico bij thuiskomst een quarantaineplicht. Uit de lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat dit met name geldt voor landen in Midden- en Zuid-Amerika.

Op de lijst staan naast de probleemgebieden Brazilië en Suriname, ook landen als Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Panama, Paraguay en Venezuela.

Ook India is aangemerkt als zeer hoogrisicogebied, net als de Maldiven, Bahrein en Zuid-Afrika. Landen dichterbij huis zijn Litouwen, Cyprus en Zweden.

Met ingang van dinsdag moeten reizigers uit dergelijke landen niet alleen verplicht in quarantaine, maar bij vertrek naar Nederland ook een quarantaineverklaring invullen een meenemen. Daarnaast is een negatieve testuitslag noodzakelijk.

De quarantaineplicht duurt in principe tien dagen. Ben je na vijf dagen nog altijd klachtenvrij, dan kun je je laten testen. Bij een negatieve testuitslag kun je de quarantaine beëindigen.