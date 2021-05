Het vaccinatietempo in Nederland is dermate op stoom gekomen, dat mensen binnen drie weken na het maken van een afspraak de eerste prik ontvangen. Dat verzekert koepelorganisatie GGD GHOR maandag. Doordat er inmiddels meer vaccins beschikbaar zijn, kan iemand zelfs eerder aan de beurt komen.

De GGD's openen de tijdslots voor prikken op basis van het aantal beschikbare vaccins, legt een woordvoerder van de koepelorganisatie uit. Als het beschikbare aantal doses een week later groter is, wordt ook de prikcapaciteit uitgebreid.

Hierdoor kan het gebeuren dat iemand die jonger dan zijn of haar partner is en later een afspraak heeft gemaakt, toch eerder de eerste prik ontvangt. Dat gebeurt met name als deze persoon telefonisch een afspraak maakt.

Wat namelijk ook meespeelt, is het zogenoemde 'winkelmandjeseffect' online. "Zodra er nieuwe groepen aan de beurt zijn en nieuws daarover in de media verschijnt, zien we dat gelijk terug in de drukte op het digitale afsprakensysteem. Zeker nu de groepen elkaar steeds sneller opvolgen", aldus de woordvoerder.

"Voor al die mensen worden drie tijdslots vastgehouden. Pas als er een keuze is gemaakt, wordt de rest weer vrijgegeven. Daarom kan het zo zijn dat mensen die aan het einde van de dag een poging wagen, een afspraak op een eerder moment of dichter bij huis kunnen regelen. Simpelweg omdat er dan weer meer aanbod kan zijn."