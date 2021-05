Steeds meer ziekenhuizen sluiten verpleegafdelingen voor coronapatiënten, meldt NOS zondag na een rondgang langs 51 ziekenhuizen. Twintig van de ondervraagde ziekenhuizen zeggen onlangs in totaal 25 covidafdelingen gesloten te hebben.

Het gaat in alle gevallen om verpleegafdelingen waar zuurstof wordt toegediend. Sommige ziekenhuizen hebben meerdere van die afdelingen en hebben ook meerdere gesloten.

In ziekenhuizen zonder een aparte corona-afdeling wordt al wel het aantal bedden voor covidpatiënten afgeschaald. In het UMC Utrecht is bijvoorbeeld afscheid genomen van de laatste coronapatiënt op een speciale nood-ic. Die afdeling wordt nu gereedgemaakt om een eventuele nieuwe golf op te vangen.

Volgens het universitair medisch cen­trum betekent de sluiting van de afdelingen niet dat de druk op het verplegend personeel al afneemt.

"In de afgelopen acht maanden hebben we natuurlijk relatief weinig reguliere zorg kunnen doen", zegt Remco van Lunteren, capaciteitsmanager van het UMC Utrecht, tegen de NOS. "Dit betekent dat de wachtlijsten zijn opgelopen en dat we achterstanden moeten wegwerken. Dat komt boven op het reguliere aanbod dat we normaal gesproken al hebben. Dus de volgende uitdaging komt eraan."

Ook op ic's waar mensen met ernstige benauwdheidsklachten worden behandeld, gaat het de goede kant op. Dat ziet ook Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). "Yes: ik loop vandaag op een verlaten covidafdeling. Deze extra afdeling hebben we van de week kunnen sluiten, omdat de daling is ingezet", schrijft hij op Instagram.