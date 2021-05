Nederlandse reizigers moeten per dinsdag 1 juni verplicht in quarantaine als zij terugkeren uit een zogeheten risicogebied. Op diezelfde dag treedt de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in werking. Daarmee kan de overheid bepalen voor welke voorzieningen en activiteiten een bewijs van negatieve coronatest noodzakelijk is. Wat houden de maatregelen precies in?

Beide voorstellen werden vorige week aangenomen door de Eerste Kamer, nadat eerder de Tweede Kamer al zijn steun had uitgesproken. Vooral de quarantaineplicht liet lang op zich wachten. Het kabinet kwam rond de jaarwisseling al met eerste voorstellen, maar liep daarna tegen juridische obstakels aan.

Kort gezegd betekent de quarantaineplicht dat wanneer Nederlanders terugkeren uit een risicogebied, zij niet meer achteloos het huidige dringende advies om in quarantaine te gaan naast zich neer kunnen leggen. Slechts een kwart van de Nederlanders gaat na een reis in quarantaine, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. Dat levert hen straks een boete van 435 euro op of een dwangsom.

De quarantaine duurt tien dagen, maar kan verkort worden als een coronatest wordt afgenomen na de vijfde dag en deze negatief blijkt te zijn.

Lezer Ezer_009 wil weten: Hoe wordt de quarantaineperiode gecontroleerd? Vervoerders controleren of reizigers een quarantaineverklaring bij zich dragen. Een speciaal belteam kan hen in de dagen daarna bellen. Als zij signalen oppikken dat men de plicht schendt, dan kan de gemeente een toezichthouder langs sturen.

Lezer Chris_Caenen wil weten: Wat wordt de prijs voor een coronatest om naar het buitenland te gaan? Deze PCR-test wordt hoogstwaarschijnlijk gratis. Dat wil Brussel. Nederland was tegen gratis PCR-testen voor vakanties, maar minister De Jonge leek toch bij te draaien.

Lezer Arjen_Landsmeer wil weten: Hoe wordt bepaald wat een hoogrisicogebied is? Dat doet het RIVM. Zij houden bijvoorbeeld de virusverspreiding en aanwezige mutaties in de gaten - gepaard met mogelijke andere veiligheidsrisico's - en baseren daarop een kleurcode.

Met toegangsbewijzen worden drukkere evenementen mogelijk

Het kabinet wil toegangsbewijzen voornamelijk gebruiken om meer capaciteit toe te staan in diverse sectoren. Denk aan de horeca, culturele instellingen en publiek bij professionele sportwedstrijden.

Er wordt niet alleen ingezet op een coronatoegangsbewijs - dat men bemachtigt na een negatieve coronatest - maar ook bijvoorbeeld een herstelbewijs. Dat houdt in dat als iemand positief testte en genas van COVID-19 de eerste zes maanden na het afnemen van de test toegelaten kan worden, zonder nieuwe coronatest.

Hoe lang het een vereiste gaat zijn om zo'n bewijs te tonen voor toegang tot een evenement, is nog niet duidelijk. Vooralsnog lijkt het volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reëel dat alle maatregelen vanaf september losgelaten konden worden.

Meerdere lezers vroegen zich af: kan ik ook met een vaccinatiebewijs naar een concert? Nee, maar het kabinet wil dat dit op termijn wel mogelijk is. Maar voor dat daadwerkelijk mag, moet er onder meer nog over worden gestemd in de Tweede Kamer. Het streven is dat dit vanaf de vierde stap in het heropeningsplan (die staat gepland voor 30 juni) mogelijk is.

Lezer Mo_Nijveld wil weten: Met welk document toon je aan dat je gevaccineerd bent of een negatieve test hebt? Je kan straks zowel via je telefoon als met een papieren testbewijs laten zien dat je negatief bent getest.

Voor een testbewijs op je telefoon download je de door het ministerie ontwikkelde CoronaCheck-app, waarin je een persoonlijke QR-code kan aanmaken die je bij aankomst moet tonen. Maar let hierbij wel op: je kan maar voor één persoon een QR-code aanmaken in de app. Je kan dus niet je eigen negatieve testuitslag en die van bijvoorbeeld je partner met een telefoon tonen.

Voor de mensen die liever een papieren testbewijs willen, kunnen via de website coronacheck.nl/print een papieren versie van de QR-code printen.