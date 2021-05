Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat alle Nederlandse volwassenen die gevaccineerd willen worden, voor september volledig ingeënt zijn. Dat vertelde de bewindsman zondagochtend in gesprek met WNL Op Zondag.



Dat zou betekenen dat Nederland in september van de meeste maatregelen af zou zijn, aldus De Jonge. Hij kon niet zeggen of dan ook de anderhalvemeterregel verdwijnt. Eerder verwachtte De Jonge die regel "ergens in het najaar" te kunnen schrappen.

Als alle volwassenen daadwerkelijk medio augustus twee prikken hebben gehad - of één als zij het Janssen-vaccin krijgen - dan is dat een aanzienlijke versnelling van eerdere vaccinatieplanningen. Zo blijkt uit de planning van eind maart dat vermoedelijk ook in september nog prikken gezet moesten worden.

De planning is afhankelijk van leveringen van verschillende farmaceuten. Deze week zorgde een tegenvaller van farmaceut Janssen voor enkele weken extra vertraging. Er worden niet drie miljoen vaccins geleverd in het tweede kwartaal, maar 'slechts' één miljoen. Daardoor moest het kabinet de doelstelling om alle volwassenen begin juli te hebben geprikt bijstellen: nu wordt gehoopt op één prik per medio juli.

De Jonge hekelde in gesprek met WNL Op Zondag ook de personen die OMT-leden en andere experts of bewindslieden bedreigen. "Dat went nooit. Als iemand niet eens meer naar Albert Heijn kan of een rondje kan fietsen, dan is dat heel droevig."