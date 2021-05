Zo'n honderd dak- en thuislozen in de gemeente Den Haag die momenteel nog in hotels verblijven, moeten binnenkort naar een nieuw onderkomen omdat een deel van de hotels per 1 juni weer reguliere gasten wil ontvangen, schrijft Omroep West zondag. Het zadelt de gemeente op met een probleem, want het is niet duidelijk waar de dak- en thuislozen terechtkunnen.

Zij verbleven sinds maart 2020 in verschillende hotels, zodat ze tijdens de pandemie konden slapen op een plek waar coronamaatregelen werden nageleefd.

Volgens Omroep West kampt Den Haag met een jaarlijks tekort van dertienhonderd woningen voor doelgroepen als dak- en thuislozen. Passende doorstroomwoningen ontbreken. Om het probleem te verhelpen, worden leegstaande panden verbouwd, maar dat kost tijd.

Zo wordt onder meer een verpleeghuis in de Haagse Bomenbuurt in gereedheid gebracht, hoewel omwonenden daartegen protesteren. De gemeente wil er binnenkort zeker zestig dak- en thuislozen huisvesten, schrijft Omroep West. "We moeten mensen die nu nog in instellingen wonen een plek bieden", citeert de omroep wethouder Martijn Balster.

Een deel van de hotels zou de gemeente uit de brand willen helpen en de dak- en thuislozen langer willen opvangen. In een reactie aan Omroep West laat de gemeente Den Haag weten dat ze "optimistisch" is over de zoektocht.