In de Verenigde Staten heeft inmiddels ruim de helft van alle inwoners de eerste vaccinatie tegen COVID-19 gekregen, blijkt zaterdag (lokale tijd) uit gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Ongeveer 40 procent van de circa 330 miljoen Amerikanen heeft al twee prikken in de bovenarm gekregen.

Van de ongeveer 260 miljoen volwassenen in de VS heeft ruim 62 procent minimaal één inenting gekregen. Meer dan 51 procent van de volwassenen is al volledig gevaccineerd. Uit cijfers van de CDC blijkt verder dat van alle 65-plussers 86 procent minimaal één dosis toegediend heeft gekregen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich ten doel gesteld dat op 4 juli (Amerikaanse onafhankelijkheidsdag) ongeveer 70 procent van alle volwassenen ten minste de eerste vaccinatie gekregen heeft. Veel staten, gemeenten en bedrijven proberen mensen er via loterijen, waarbij ze grote prijzen als cruises kunnen winnen, toe te verleiden zich te laten vaccineren.

In de Verenigde Staten zijn de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech , waarvan twee injecties nodig zijn, het populairst. Het vaccin van Johnson & Johnson, dat al na één dosis volledig werkzaam is, is momenteel goed voor minder dan 5 procent van alle inentingen.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is eerder deze maand in de VS goedgekeurd voor kinderen vanaf twaalf jaar, de overige middelen mogen momenteel alleen aan volwassenen worden toegediend.