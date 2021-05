Van alle volwassen Belgen heeft zaterdag de helft minstens één vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Dat maakte de Belgische premier Alexander De Croo zaterdag op Twitter bekend.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne op 5 januari hebben meer dan 4,5 miljoen Belgen al een prik tegen het coronavirus gehad. Van hen hebben 2 miljoen ook al een tweede prik gehad, en zijn daarmee volledig gevaccineerd tegen het virus.

"Achter deze cijfers schuilt ontzettend veel hoop", aldus De Croo. "Iedere Belg die gevaccineerd is, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid."

De coronacijfers in België gaan de goede richting op, en dus verwacht het land op 9 juni nieuwe versoepelingen door te kunnen voeren. Onder meer de binnenruimtes in de horeca mogen dan weer open, evenals bioscopen, casino's en sportscholen. Belgen mogen daarnaast vier mensen thuis ontvangen.

Verplichting afstand houden thuis zou komen te vervallen

Op 9 juni zou ook de verplichting om in een thuissituatie voldoende afstand te houden, komen te vervallen. Dat zou volgens Belgische media, waaronder Het Laatste Nieuws en De Morgen, blijken uit een ministerieel besluit over de maatregelen. Op dit moment mogen Belgen slechts één "duurzaam" contact hebben met wie ze de afstandsregels niet naleven, in de volksmond ook wel bekend als het 'knuffelcontact'.

Door die verplichting te laten vallen, houdt de regering "rekening met de realiteit", zo reageerde de Belgische minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden zaterdagochtend in verschillende Belgische media, onder meer Radio 1, op de ontstane ophef rondom het schrappen. De minister benadrukt dat het nog steeds wordt aanbevolen om de preventieve maatregelen, zoals het houden van voldoende afstand, na te leven.

Virologen verbaasd over snelle afschalen coronaregels

"Op een moment dat je ziet dat de cijfers goed gaan, dankzij de vaccinaties, is de omslag gemaakt om die verantwoordelijkheid voor wat dingen thuis betreft terug te geven aan de mensen. We weten dat we ook niet bij iedereen thuis willen gaan kijken."

Meerdere Belgische virologen, onder wie Marc van Ranst, reageren in verschillende Belgische media verbaasd op het besluit. "Deze beslissing maakt van 9 juni een soort van bevrijdingsfeest. Het lijkt wel alsof de pandemie binnenkort voorbij is", aldus Marc van Ranst tegen Het Laatste Nieuws.