Voor het eerst dit jaar liggen er minder dan vijfhonderd coronapatiënten op de intensive care (ic), blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het ging zaterdag om 499 personen, 22 minder dan een dag eerder. De laatste keer dat er minder dan vijfhonderd coronapatiënten op de ic lagen, was op 13 december 2020; toen ging het om 497 personen.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1.352 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 88 minder dan een dag eerder.

Er worden steeds minder nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen 24 uur belandden 110 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. De daling houdt de komende tijd aan, voorspelt het LCPS.

De coronacijfers in het land gaan de goede kant op. Het demissionaire kabinet durfde het daarom vrijdag aan een volgende stap in het heropeningsplan aan te kondigen. Deze derde stap, waardoor onder meer musea en bioscopen weer open mogen en de horeca ook binnen gasten mag ontvangen, wordt op 5 juni gezet.

De volgende en laatste stap in het heropeningsplan volgt mogelijk op 30 juni. Vanaf die dag worden bijna alle maatregelen (behalve de basismaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden) opgeheven. Ook zijn dan met behulp van toegangstests grote evenementen weer mogelijk.