Hoewel vanaf maandag alle middelbare scholen weer helemaal open mogen, komt dat moment voor veel scholen te vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs scholengemeenschappen in het land. Sommige koepels twijfelen zelfs of zij voor 7 juni - de datum waarop zij verplicht volledig open moeten - wel klaar zijn.

De volledige heropening werd vorige week aangekondigd. Demissionair onderwijsminister Arie Slob acht de heropening verantwoord door de dalende coronacijfers. Leerlingen en leraren zouden wel twee keer per week een coronazelftest moeten doen om eventuele virusverspreiding tegen te gaan. Alle scholen hebben daarvoor vanuit het ministerie zelftestkits ontvangen.

Daar zit ook direct het heikele punt voor de meeste scholengemeenschappen: directeuren weten niet hoe zij in een week tijd de zelfteststructuur moeten optuigen én roosters en klaslokalen moeten omgooien: momenteel krijgen de meeste scholieren namelijk maar een paar dagen per week fysiek les.

Scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) stelt dat het gros van hun 23 scholen in de provincie pas op 7 juni opengaat. Ook NUOVO - met vijftien scholen actief in Utrecht - zegt tegen NU.nl dat maandag hooguit één school de deuren voor alle leerlingen opent. Datzelfde geldt voor SOVON in Noord-Holland, terwijl in het noorden van het land ook onzekerheid heerst over de heropening op maandag.

'We moeten een logistiek kunststukje leveren'

"Het is een enorm complexe zaak en we moeten een logistiek kunststukje leveren om dit in goede banen te leiden", aldus de woordvoerder van NUOVO. Ook de deadline van 7 juni komt mogelijk te vroeg. "We begrijpen dat het de verplichting is, maar het is nog vrij lastig. We moeten kijken wat er mogelijk is."

Twee grotere scholengemeenschappen, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en Stichting Carmelcollege, zijn iets positiever. OMO, verantwoordelijk voor 68 middelbare scholen en ruim 61.000 leerlingen in Brabant, verwacht dat de meeste scholen in de loop van komende week openen. Het is niet duidelijk hoeveel scholen direct maandag iedereen verwelkomen. Carmelcollege stelt dat de 52 scholen van de stichting, verspreid over het land, maandag per direct open gaan. "Tenzij dat in een uitzonderlijk geval niet mogelijk is."

Onderwijsbond kritisch op 'onnodig snelle heropening'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) laat in een korte reactie weten te hebben verwacht dat veel scholen maandag nog niet volledig open zijn. "Het was beter om met deze stap te wachten tot het volgende schooljaar. Dit zijn immers toch niet de meest productieve schoolweken." De brancheorganisatie ziet ook de noodzaak niet voor de versnelde heropening. "Het is niet zo dat leerlingen elkaar niet meer zien, ze zitten echt niet meer alleen op hun zolderkamer maar zoeken elkaar buiten op."

De AOb wijst ook op de druk op de leraren, die het afgelopen jaar meermaals hun wijze van lesgeven hebben moeten omgooien. Daar wijst ook de VO-raad op. "Er wordt opnieuw iets van scholen gevraagd. Het is belangrijk om scholen de ruimte te geven om te kijken wat mogelijk is."