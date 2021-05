De coronasituatie in Suriname is niet meer beheersbaar, heeft president Chan Santokhi vrijdagavond gezegd tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. Om die reden is vanaf maandag voor de komende tweeënhalve week een totale lockdown afgekondigd. Voor de ziekenhuizen geldt vanaf dan code zwart, voor Suriname als land code paars, de hoogste risiconiveaus.

Er is volgens de Surinaamse een tekort aan zuurstof, opvangcapaciteit en hulpverleners. Daarbovenop blijft het aantal besmettingen oplopen. Om die reden is een totale lockdown gerechtvaardigd, aldus de president.

Inwoners van Suriname mogen alleen nog maar naar buiten als dat strikt noodzakelijk is. De controle op naleving van de maatregelen wordt bovendien opgevoerd en er gaan hoge boetes gelden voor overtredingen. Bedrijven die zich niet houden aan de coronamaatregelen zullen openbaar worden gemaakt en voor langere tijd worden gesloten.

Het afkondigen van code zwart betekent volgens Santokhi dat de ziekenhuizen helemaal anders zullen worden ingericht en dat alle hulp gericht is op de COVID-19-patiënten. Hiervoor is ruim een miljoen euro uitgetrokken.

Tijdens de totale lockdown mogen alleen supermarkten, bakkerijen, slagerijen en bouwzaken op maandag, woensdag en vrijdag open. De laatstgenoemde bedrijven mogen open zijn omdat veel Surinamers met zware wateroverlast te maken hebben als gevolg van hevige regenval in de afgelopen dagen.

Alleen mensen van achttien jaar en ouder mogen de winkel in, met niet meer dan tien personen tegelijk. De Surinaamse minister van Justitie en Politie heeft gewaarschuwd dat de naleving van de lockdownregels scherp wordt gecontroleerd.

Braziliaanse variant zorgt voor toename onder jongeren

Een gemuteerde coronavirusvariant uit buurland Brazilië zorgt ervoor dat nu ook veel jonge mensen besmetraken en overlijden. De president merkte ook op dat alle mensen die de afgelopen tijd overleden zijn, niet gevaccineerd waren. Hij riep daarom iedereen op zich te laten inenten.

Donderdag zei minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin al dat de situatie "zeer alarmerend" is. Volgens Ramadhin moesten artsen op sommige momenten al keuzes maken welke patiënt als eerste de noodzakelijke zorg krijgt.

In Suriname werden in het afgelopen etmaal 292 nieuwe besmettingen gemeld en zeven personen overleden. Er zijn op dit moment ruim 2.500 actieve coronabesmettingen in het bijna 600.000 inwoners tellende land.

Nederland gaat vaccins sturen

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend tussen de 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname te sturen vanwege de precaire situatie. Die vaccins worden op z'n vroegst eind juni geleverd, afhankelijk van de leveringen door farmaceut AstraZeneca.

De vaccins zijn beschikbaar omdat de Nederlandse groepen die AstraZeneca moeten krijgen er tegen die tijd al mee geprikt zijn. Vaccinoverschotten worden door de Europese Unie via het COVAX-programma verdeeld onder armere landen. Maar vanwege de speciale band tussen Nederland en Suriname wil het kabinet deze levering afzonderlijk van COVAX doen.

Nederland gaat ook "zo spoedig mogelijk" zuurstof, medicijnen en medische hulpmiddelen sturen naar het land.