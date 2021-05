Het is de bedoeling dat Nederland 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname stuurt, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond. In het land dreigt code zwart in de ziekenhuizen en loopt het aantal besmettingen al weken op.

Op z'n vroegst worden de vaccins eind juni aan Suriname geleverd. De hoeveelheid en de datum zijn afhankelijk van de leveringen door farmaceut AstraZeneca.

De vaccins zijn dan beschikbaar omdat de Nederlandse groepen die AstraZeneca moeten krijgen er dan al mee geprikt zijn. Vaccinoverschotten worden door de Europese Unie via het COVAX-programma verdeeld onder armere landen. Maar vanwege de speciale band tussen Nederland en Suriname wil het kabinet deze levering afzonderlijk van COVAX doen.

Ook stuurt Nederland "zo spoedig mogelijk" zuurstof, medicijnen en medische hulpmiddelen naar het land. Daar is volgens het ministerie nu acute behoefte aan.

"Wij zijn ontzettend ingenomen met deze geste. Het brengt ons dichterbij realisatie van ons doel om aan het einde van 2021 minimaal 75 procent van de bevolking te hebben gevaccineerd", reageert een woordvoerder van de Surinaamse regering."

Aantal besmettingen in Suriname stijgt nog elke dag

Het aantal coronabesmettingen en -doden in Suriname stijgt nog iedere dag. Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin noemt de situatie zeer alarmerend. Hoewel code zwart nog niet officieel is afgekondigd, moeten artsen op sommige momenten al wel keuzes maken welke patiënt als eerste de noodzakelijke zorg krijgt.

In Suriname wonen nog geen 600.000 mensen. Voor een volledige vaccinatie met AstraZeneca zijn twee prikken nodig.