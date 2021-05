Het demissionaire kabinet maakte vrijdagavond bekend dat er vanaf zaterdag 5 juni weer versoepelingen van de coronamaatregelen worden doorgevoerd. Dit zijn de antwoorden op vragen die jullie stelden op ons reactieplatform NUjij.

Als je gevaccineerd bent, ben je dan alsnog verplicht een sneltest te doen indien dat voor toegang noodzakelijk is?

Sectoren mogen zelf weten of ze toegangstesten inzetten zodat ze meer mensen kunnen ontvangen. Indien je kan aantonen dat je volledig gevaccineerd bent (dus twee prikken, behalve bij Janssen), dan ben je beschermd dus hoeft dat niet.

Geldt voor winkels nog steeds één klant per 25 vierkante meter, of wordt dat ook versoepeld?

Voor winkels geldt vanaf 5 juni dat er één klant per 10 vierkante meter is toegestaan.

246 Rutte over versoepelingen: 'Dit is het einde van de lockdown'

Er wordt over gesproken dat je je niet hoeft laten testen als je in de afgelopen zes maanden positief bent getest bij de GGD. Geldt dit ook voor vliegreizen?

Als je kan aantonen dat je de afgelopen zes maanden een coronabesmetting hebt gehad, geldt dat inderdaad voor Nederland als alternatief voor een vaccinatie of testuitslag om reizen mogelijk te maken.

Daarbij moet worden aangetekend dat niet alle Europese landen daarin dezelfde regels hanteren, dus het is verstandig om de regels van het bestemmingsland te checken voor de reis.

Wat bedoelen ze precies met getest te zijn? Geldt daarvoor ook een sneltest? Of moet er dan een test bij de GGD gedaan worden?

Met een test waarmee meer mensen bijvoorbeeld bij horecagelegenheden en evenementen naar binnen mogen, doelt het kabinet inderdaad op een test die wordt afgenomen op een GGD-locatie. Deze is betrouwbaarder dan een zelftest.

Betekenen de nieuwe horecaregels nu ook dat je met meerdere huishoudens als groep aan een tafel mag op 1,5 meter?

Er mag voor maximaal vier personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met twaalf jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Voor mensen uit verschillende huishoudens geldt dus een maximum van vier aan een tafel.

Geldt voor de horeca dat je vijftig personen op je terras en vijftig mensen binnen mag hebben? Of is het vijftig in totaal?

Op locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, zoals in horecagelegenheden, zijn maximaal vijftig personen per ruimte toegestaan.

De voorwaarden voor terrassen buiten blijven gelden, dus ook daar mogen er maximaal vijftig personen per terras aanwezig zijn. In principe mogen er dus vijftig gasten binnen en vijftig gasten buiten zitten, mits aan de voorwaarden kan worden voldaan.

54 Rutte: 'Genieten van EK in tjokvol café gaat nog even niet'

Moeten er mondkapjes worden gedragen in horeca?

Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Wanneer iemand door de zaak loopt, moet wel een mondkapje worden gedragen. Hieronder valt dus ook het personeel.

Ik zie in alle stappenplannen nog niets over het loslaten van het verplicht dragen van mondkapjes. Is daar ook enig uitzicht op?

Mondkapjes in het openbaar vervoer en openbare ruimtes horen volgens demissionair minister Hugo de Jonge bij de maatregelen "waar we nog wel even aan zullen vastzitten". De basisregels worden voorlopig nog niet geschrapt, het kabinet bekijkt van de zomer of daar een planning voor te maken is.

Ik zou graag weten of trouwgezelschap op dertig blijft staan, of ook naar vijftig gaat?

Het maximum toegestane aantal aanwezigen bij een huwelijk gaat per 5 juni inderdaad van dertig naar vijftig. Dat geldt wel alleen voor de huwelijksplechtigheid, feesten en diners zijn nog verboden.

In welke vorm kunnen sauna's open?

Sauna's vallen onder de recreatielocaties die weer open mogen. Welke regels er precies gelden, is afhankelijk van of men een vaste zitplek heeft, of veelal door elkaar heen loopt. Indien iedereen een vaste plek in de sauna heeft, mogen er maximaal vijftig personen per ruimte op 1,5 meter afstand aanwezig zijn.

Van tevoren zijn een reservering, registratie en gezondheidscheck verplicht. Binnen moet iedereen een mondkapje op.