"Als de hemel niet naar beneden valt en de coronacijfers niet omhoog schieten", gaan bijna alle sectoren op zaterdag 5 juni weer volledig open. Daarmee komt een einde aan de lockdown. Met behulp van toegangstesten mogen op sommige plekken extra mensen naar binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bioscopen. Dat zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond tijdens een persconferentie van het kabinet.

Ook mag je straks maximaal vier in plaats van twee mensen thuis ontvangen buiten het eigen huishouden. Deze groepsgrootte geldt ook in de buitenlucht. Horecagelegenheden mogen straks twee uur langer openblijven: van 6.00 uur tot 22.00 uur. Reserveren blijft wel verplicht.

De versoepelingen maken deel uit van stap 3 in het openingsplan van het kabinet. Die stap zou eerder op 9 juni gezet worden, maar het kabinet heeft deze datum vervroegd om horeca en musea "een extra weekend te geven", aldus de premier.

Rutte sprak van een "verantwoorde, maar spannende stap". "We gaan elkaar weer meer ontmoeten, ook in grotere groepen, dus moeten we nog beter letten op onszelf en op elkaar", zei hij. De premier benadrukte dat iedereen zich aan de basisregels moet blijven houden.

Ook blijft het advies om thuis te werken en blijft het verplicht om mondkapjes te dragen in de meeste binnenruimten.

Vanaf zaterdag 5 juni gaan alle binnenlocaties open. Daaronder vallen onder andere musea, horeca, theaters, zonnebankstudio's, sauna's, rondvaartboten en casino's. Nachtclubs en discotheken moeten dicht blijven. Ook kermissen en braderieën mogen nog niet, aldus Rutte.

Verschil tussen 'zit- en doorstroomlocaties'

Een duidelijk verschil komt er volgens de premier tussen binnenlocaties waar mensen moeten zitten en waar mensen mogen rondlopen. Zo blijft in restaurants en theaterzalen de anderhalvemeterregel gelden. Voor deze locaties geldt straks in principe een maximum van vijftig personen.

Op zogenaamde 'doorstroomlocaties' geldt één persoon per 10 vierkante meter. Dat geldt zowel bij de bakker, de IKEA als in het museum, gaf Rutte als voorbeeld.

Binnen geldt in principe een maximale groepsgrootte van vijftig mensen, maar op sommige plekken mogen vanaf zaterdag 5 juni meer mensen bij elkaar komen. Zo mogen in grote zalen vanaf duizend zitplekken sowieso maximaal 250 personen naar binnen.

Daarbij mogen sectoren toegangstesten inzetten om nog meer mensen binnen te krijgen. Tot maximaal een derde van alle stoelen mag dan worden bezet. Dat betekent dat in een bioscoop met zeshonderd beschikbare plaatsen, tweehonderd mensen mogen plaatsnemen. De anderhalvemeterregel mag dan worden losgelaten.

Wel in groepen sporten, niet in groepen EK kijken

Personen boven de achttien jaar mogen straks weer sporten beoefenen waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Zo kan er weer gevoetbald en gevolleybald worden. Een uitzondering geldt voor niet-contactsport, zoals boogschieten en bootcampen. Bij deze sporten blijft de anderhalvemeterregel verplicht.

Ook groepslessen in sportscholen mogen weer gegeven worden. Douches en kleedkamers gaan weer open. De jeugd mag straks ook weer competitie spelen, maar nog zonder publiek.

Over een paar weken begint ook het EK voetbal. Oranjefans mogen echter nog niet massaal samen op schermen in steden en dorpen gaan kijken. Entertainment met liveoptredens blijft ook verboden.

Volgende stap mogelijk op 30 juni

Vanaf 30 juni zijn met toegangstesten ook grote evenementen als Lowlands weer mogelijk, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Ook concerten en kermissen zijn dan met toegangstesten weer mogelijk. Voorwaarde is wel dat de coronacijfers zich goed blijven ontwikkelen. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, hoeven zich niet te laten testen.

Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4, waar deze versoepeling onder valt, wordt gezet. Tijdens deze stap wordt ook het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast.

Als de cijfers blijven dalen, wordt zowel stap 4 als 5 gezet op 30 juni. Dat betekent dat alle maatregelen (naast de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter) worden opgeheven.