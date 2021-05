Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan ook veilig gegeven worden aan 12- tot en met 15-jarigen. Daarvoor heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vrijdag goedkeuring gegeven. Het Pfizer-vaccin was al goedgekeurd voor personen van zestien jaar en ouder.

In maart begon de fabrikant met het testen van het vaccin op enkele duizenden Amerikaanse tieners. Volgens de makers was het vaccin bij klinische tests in de Verenigde Staten 100 procent effectief bij deze kinderen.

De goedkeuring van het EMA betekent niet dat Nederlandse tieners nu worden ingeënt. EU-lidstaten mogen zelf beslissen óf en wanneer ze dat willen. Het ministerie van Volksgezondheid moet hier nog een besluit over nemen.

Duitsland heeft al gezegd dat het vanaf 7 juni kinderen vanaf 12 jaar wil inenten tegen het coronavirus. Eerder deze maand keurden de Verenigde Staten het Pfizer-vaccin al goed voor adolescenten.

Aan de proeven in de VS deden in totaal 4.500 kinderen mee. De helft kreeg het vaccin en de andere helft een placebo. Geen van de ingeënte kinderen liep een infectie op.

Ook konden de kinderen het vaccin goed verdragen en kwamen de bijwerkingen overeen met die van de leeftijdsgroep van 16 tot en met 25 jaar. Na een vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-middel kunnen gevaccineerden onder meer last krijgen van hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en rillingen.