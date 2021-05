Van alle 65-plussers in Nederland die een oproep voor een vaccinatie tegen COVID-19 hebben ontvangen, heeft minimaal 87 procent al minstens één prik gehad, maakt het RIVM vrijdag bekend. De opkomst is lager in stedelijke gebieden en christelijke gemeenten.

Sinds de eerste coronaprik in Nederland hebben ruim 2,9 miljoen 65-plussers zich laten inenten tegen COVID-19.

Het werkelijke aantal is waarschijnlijk groter. De informatie is gebaseerd op de gegevens uit het landelijk vaccinatieregister en anonieme gegevens van de GGD. Nog niet alle vaccinaties zijn opgenomen in het register en bovendien geeft niet iedereen toestemming om opgenomen te worden in het register.

Het RIVM zegt dat bijna overal meer dan 85 procent komt opdagen voor een vaccinatie. Wel ziet het instituut dat de opkomst relatief lager is in de grote steden. Daar heeft tussen 60 en 74 procent van de opgeroepen 65-plussers een vaccinatie gehaald.

Ook in de Biblebelt, waar christelijke gemeenten als Urk toe worden gerekend, ligt het opkomstpercentage tussen 60 en 74 procent. De gemeente Urk telt de meeste 65-plussers die afzien van een vaccinatie: tussen 20 en 39 procent kwam tot dusver een prik halen.