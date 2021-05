Stap 3 van het heropeningsplan gaat vanaf 5 juni in, maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond bekend. Dit is wat er vanaf zaterdag 5 juni weer mag:

Vanaf die dag is het weer toegestaan om maximaal vier in plaats van twee mensen thuis te ontvangen (naast de eigen huisgenoten). Deze groepsgrootte geldt ook in de buitenlucht.

Horeca: langere openingstijden en gasten binnen

Horecagelegenheden mogen straks twee uur langer openblijven: van 6.00 uur tot 22.00 uur. Ook mogen zij vanaf 5 juni weer gasten binnen ontvangen. Daarbij is wel een maximumaantal van vijftig gasten vastgesteld.

De restaurantbezoekers moeten vooraf reserveren en krijgen een vaste plaats. Ze mogen niet aan de bar zitten. Aan tafel mogen maximaal vier mensen zitten en de anderhalvemeterregel blijft gelden, met uitzondering van kinderen tot twaalf jaar.

Bij gasten moet vooraf een gezondheidscheck plaatsvinden. Horecaondernemers krijgen het dringende advies om hun bedienend personeel zelftests te laten doen.

Kunst en cultuur: musea en theaters weer open

Musea, theaters, bioscopen en zogenoemde 'doorstroomlocaties' (waar mensen doorheen wandelen) mogen de deuren weer openen. In de vorige stap mochten deze doorstroomlocaties alleen open als dit een buitenlocatie betrof. Nu is ook bezoek binnen weer toegestaan. Reserveren blijft wel verplicht.

Binnen geldt in principe een maximale groepsgrootte van vijftig mensen, maar op sommige plekken mogen vanaf zaterdag 5 juni meer mensen bij elkaar komen. Zo mogen in grote zalen vanaf duizend zitplekken sowieso maximaal 250 personen naar binnen.

Daarbij mogen sectoren toegangstesten inzetten om nog meer mensen binnen te krijgen. Tot maximaal een derde van alle stoelen mag dan worden bezet. Dat betekent dat in een bioscoop met zeshonderd beschikbare plaatsen, tweehonderd mensen mogen plaatsnemen.

De anderhalvemeterregel mag dan worden losgelaten. Veel bioscopen hebben echter al gezegd geen toegangstesten te willen invoeren. "Wij vinden het namelijk belangrijk dat bioscoopbezoek een laagdrempelig uitje blijft", stelt een woordvoerder van Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland.

Recreatie: Sauna's en hele dierentuin weer open

Ook de binnenlocaties van dierentuinen en pretparken mogen weer open, zoals reptielenverblijven en spiegelpaleizen. Daarnaast gaan casino's, bowlinghallen, sauna's en welnesscentra open. Op deze locaties geldt de vuistregel van maximaal één persoon per vierkante meter of maximaal vijftig personen per ruimte op 1,5 meter afstand.

Ook voor recreatie geldt er onderscheid tussen zogeheten zit- of doorstroomlocaties. Reserveren en een gezondheidscheck blijven verplicht.

Binnen en buiten sporten: Weer voetbal en volleybal voor iedereen

Personen boven de achttien jaar mogen straks weer sporten beoefenen waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Zo kan er weer gevoetbald en gevolleybald worden. Een uitzondering geldt voor niet-contactsport, zoals boogschieten en bootcampen. Bij deze sporten blijft de anderhalvemeterregel verplicht.

Ook groepslessen in sportscholen mogen weer gegeven worden. Douches en kleedkamers gaan weer open. De jeugd mag straks ook weer competitie spelen, maar nog zonder publiek.

Winkels: Alcholverkoop tot 22.00 uur

Alle winkels mogen weer open volgens hun reguliere openingstijden. Ook koopavonden zijn weer toegestaan. In winkels geldt eveneens: één persoon per 10 vierkante meter.

De tijd waarbinnen winkels en supermarkten alcohol mogen verkopen wordt met twee uur opgerekt en kan straks tot 22.00 uur. Ook afhalen bij coffeeshops kan tot 22.00 uur in plaats van 20.00 uur.