Het is niet meer zeker of iedereen die dat wil begin juli een eerste coronaprik heeft gehad, stelt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag. Reden voor de twijfel zijn de leveringsproblemen van farmaceut Janssen.

Janssen kan niet meer garanderen dat coronavaccins aan de Europese Unie in het tweede kwartaal geleverd kunnen worden zoals eerder afgesproken. Dat komt doordat het bedrijf met productieproblemen kampt bij een locatie in de Verenigde Staten.

Eind juni zou de EU 55 miljoen vaccins moeten hebben ontvangen, waarvan er drie miljoen voor Nederland zijn bestemd. Tot dusver heeft Nederland 313.000 doses ontvangen. De komende vier weken rekent het RIVM op 852.000 doses, waarna nog 1,8 miljoen vaccins zouden volgen. Dat schema is dus niet meer zeker.

In de Amerikaanse productielocatie wacht een partij van zo'n 30 miljoen vaccins op goedkeuring voor levering, waarvan een deel voor Europa is bestemd. Mogelijk is er een probleem met de kwaliteit van de vaccins. De Amerikaanse autoriteit FDA onderzoekt de kwestie.

Het Janssen-vaccin kan moeilijk vervangen worden door andere vaccins, doordat personen na één dosis volledig zijn beschermd tegen COVID-19. Bij de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Moderna is dat pas het geval na twee doses. Ook moeten mensen enkele weken wachten tussen beide prikken. Het vaccinatieschema zou zonder het Janssen-vaccin dus aanzienlijk vertraagd worden.

Het kabinet licht vrijdagavond toe in hoeverre het vaccinatieschema vertraging oploopt. Daarnaast wordt nog berekend hoeveel Janssen-vaccins Nederland de komende periode tegemoet kan zien.