China heeft donderdag het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden verworpen om de Amerikaanse inlichtingendiensten verder onderzoek te laten doen naar de oorsprong van het coronavirus. Peking beschuldigt de VS er nu van het onderzoek naar het coronavirus voor politieke doeleinden te willen gebruiken.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Coronavirus

De Verenigde Staten hebben de gezondheidsorganisatie WHO donderdag opgeroepen om door te gaan met een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. De VS willen dat onafhankelijke deskundigen vrije toegang krijgen tot de originele data en monsters van het coronavirus uit China.

President Biden liet daarvoor al weten dat hij opdracht heeft gegeven voor verder Amerikaans onderzoek naar de oorsprong van het longvirus. Daarbij moet ook de mogelijkheid worden meegenomen dat het virus is verspreid als gevolg van een laboratoriumongeluk in China, aldus Biden.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde donderdag op de Amerikaanse voorstellen door te zeggen dat de VS "wegkijken van de feiten". De Amerikanen proberen met hun voorstel de aandacht af te leiden van hun eigen "incompetente reactie" op de pandemie, aldus de woordvoerder. China werpt op zijn beurt de suggestie op dat het coronavirus ook afkomstig kan zijn uit een Amerikaans laboratorium.

Door de Chinese overheid gemaakte archieffoto uit 2017 van het laboratorium voor virologie in Wuhan. De VS willen dat de WHO verder onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus. Door de Chinese overheid gemaakte archieffoto uit 2017 van het laboratorium voor virologie in Wuhan. De VS willen dat de WHO verder onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus. Foto: EPA

WHO noemde laboratoriumtheorie 'onwaarschijnlijk'

Een onafhankelijk WHO-team dat in januari en februari onderzoek deed in Wuhan noemde de theorie dat het coronavirus in een laboratorium in Wuhan is ontstaan "extreem onwaarschijnlijk". Volgens de experts is het coronavirus waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen en heeft het via een andere gastheer voor het eerst mensen besmet. De VS zeggen woensdag echter dat het WHO-onderzoek onvoldoende is geweest en geen uitsluitsel heeft gegeven.

De laboratoriumtheorie ligt in China uiterst gevoelig. Dat land wordt er geregeld van beschuldigd dat het data over de ernst van het coronavirus en de omvang van de uitbraak doelbewust onder de pet heeft gehouden. Het land zou volgens persbureau Reuters via staatsmedia proberen de bevolking ervan te overtuigen dat het coronavirus al bestond voordat het werd ontdekt in Wuhan.