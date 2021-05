Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Zuid-Egeïsche Eilanden bij Griekenland weer aangescherpt. Het gaat onder meer om de populaire vakantie-eilanden Kos, Mikonos, Rhodos en Santorini. Daarentegen is het reisadvies voor Roemenië en het Italiaanse eiland Sardinië juist versoepeld.

Volgens het ministerie is de verspreiding van het coronavirus op de Zuid-Egeïsche Eilanden zodanig toegenomen dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn. Voor deze eilanden geldt vanaf zondag weer kleurcode oranje. Dit betekent dat het ministerie Nederlanders afraadt om af te reizen naar deze gebieden. De Ionische en Noord-Egeïsche Eilanden behouden wel kleurcode geel.

Voor de Zuid-Egeïsche Eilanden gold sinds 15 mei kleurcode geel, waardoor vakanties korte tijd niet afgeraden werden. Het ministerie benadrukte echter dat het reisadvies spoedig kon veranderen. Als Nederlanders vanaf 30 mei afreizen naar de eilanden, moeten zij bij terugkomst in Nederland in quarantaine en een negatieve testuitslag overhandigen.



Eerder op de dag werd een versoepeling van het reisadvies voor Roemenië aangekondigd. Ook het Italiaanse eiland Sardinië gaat nu over op kleurcode geel. De rest van Italië blijft oranje gekleurd.

Bekijk in onze vakantiekaart welke landen in Europa geen negatief oranje reisadvies meer hebben. Zoom in om de Griekse eilanden goed te kunnen zien. Lees hier ook over de bestemmingen buiten Europa.