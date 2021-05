Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de laatste 24 uur met 106 afgenomen. Dat is de grootste daling sinds vorige week woensdag.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Coronavirus

Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met COVID-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971.

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er achttien minder dan een dag eerder.

Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Dat is belangrijk, want ze moeten nog een "stuwmeer" aan uitgestelde behandelingen wegwerken.

Het aantal opnames blijft maar dalen. Op verpleegafdelingen kwamen 69 coronapatiënten binnen. Dat zijn er minder dan de 93 van een dag eerder, terwijl dat al het kleinste aantal in maanden was. Op de ic's kwamen 14 patiënten met COVID-19 binnen.

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het nog tot begin volgend jaar kan gaan duren voordat alle uitgestelde planbare behandelingen zijn ingehaald. De urgentste zorg moet zo snel mogelijk weer op schema komen te liggen.