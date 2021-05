Het onderduiken van de Belgische topviroloog Marc Van Ranst zorgt er bij leden van het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) voor dat ze in de media beter op hun woorden letten. Ook gaan ze niet meer op alle mediaverzoeken in, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De OMT-leden zijn begaan met het lot van Van Ranst, al kennen ze hem lang niet allemaal persoonlijk. Van Ranst zit ondergedoken omdat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings hem heeft bedreigd. De dreiging aan het adres van de 'Vlaamse Jaap van Dissel' maakt hen ook niet bang.

Toch is het incident in België een wake-upcall om niet zomaar van alles te roepen in de media. "Door dit soort dingen zeg ik wel mediaoptredens af, ja", beaamt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

"Wat ik me realiseer is dat je goed op je woorden moet letten en heel erg dicht bij jezelf blijft. Dat je uitspraken doet die over je vakgebied gaan en dat je absoluut niet mensen wil schofferen. Daar let ik beter op, merk ik", aldus Gommers.

'Voorkomen dat ik ongewenste aandacht krijg'

Ook voor arts-microbioloog Andreas Voss zijn de gebeurtenissen rond Van Ranst extra aanleiding om zich niet te veel te laten zien in de media. "Ik stel me bewust terughoudend op in de media om te voorkomen dat ik ongewenste aandacht krijg."

Arts-microbioloog Marc Bonten zegt: "In de gewone omgang met mensen kom ik graag wat prikkelend of gevat uit de hoek. Hoewel ik het dan humoristisch vind, vindt iemand anders zo'n opmerking dan misschien misplaatst. Je moet er dan toch over nadenken of je dat dan nog moet doen op bijvoorbeeld Twitter."

Viroloog Van Ranst leverde vorige week vanaf zijn onderduikadres via Twitter felle kritiek op Viruswaarheid-voorman Willem Engel. De Belg noemde hem een "mafkees" en stelde dat hij niets geeft om wat Engel "uitkraamt".

In de nacht van dinsdag op woensdag mengde Van Ranst zich in een Telegram-groep van aanhangers van Conings. In die groep daagde hij de overige leden uit. Later noemde hij dat "niet slim".

'Bevestiging dat sommige mensen echt ziek zijn'

De boodschap die viroloog Marion Koopmans vertelt verandert niet, maar wel "hoe vaak en waar" ze die verkondigt. Ze krijgt dagelijks meerdere mediaverzoeken, maar gaat daar lang niet altijd op in. "Ik zeg daar met enige regelmaat 'nee' op, omdat ik denk: dan krijg je erna weer zo'n lading over je heen."

Van arts-microbioloog Jan Kluytmans is al langer bekend dat hij terughoudender is in mediaoptredens. "Het is iets wat bij mensen dingen uitlokt, in positieve en negatieve zin", licht hij toe. "Ik doe het alleen als ik denk dat het toegevoegde waarde heeft en als ik denk dat het bij mij past, en ik probeer niet over alles wat te vinden."

De bedreiging van Van Ranst is voor Kluytmans een "bevestiging dat sommige mensen echt (psychisch, red.) ziek zijn". Hij noemt ook het voorbeeld van voormalig minister Els Borst, die in 2014 thuis om het leven werd gebracht. "Daar moet je je wel bewust van zijn. Al heeft dat nu niet tot een andere houding bij mij geleid, ik had dat al wat langer zo ingeschat."