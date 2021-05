Duitsland en Oostenrijk maakten deze week bekend de meeste vluchten uit het Verenigd Koninkrijk te weren. De Indiase variant van het coronavirus is daar namelijk bezig met een opmars. Waarom kiest Nederland eigenlijk niet voor een vliegverbod?

Het kabinet heeft nauw contact met het RIVM, legt een woordvoerder uit. "Volgens het RIVM is een vliegverbod nu niet nodig. De incidentie (het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners over een periode van veertien dagen, red.), ligt op het moment relatief laag in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is het aantal besmette personen dat vanuit het VK ons land binnenkomt niet zorgwekkend."

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk moeten wel negatief getest zijn voordat ze ons land binnen mogen. Daarbij krijgen ze het dringende advies bij aankomst in quarantaine te gaan.

Maar waarom kiezen andere landen wel voor een quarantaineplicht? Dat kan afhangen van verschillende factoren, aldus de woordvoerder. "Duitsland zegt bijvoorbeeld te maken te hebben met een lage vaccinatiegraad, waardoor het land eventuele versnelde verspreiding van het virus zoveel mogelijk probeert te voorkomen."

Quarantaineplicht moet vliegverbod vervangen

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) liet eerder deze week in de Tweede Kamer weten een quarantaineplicht, die dinsdag is aangenomen door de Eerste Kamer, effectiever te vinden dan een vliegverbod. Een verplichte quarantaine geldt immers ook voor reizigers die Nederland binnenkomen op een andere manier dan met het vliegtuig.

Ook de proportionaliteit speelt voor haar een rol. "Bij een vliegverbod kan je maar zeer beperkt uitzonderingen maken. Je stelt het vliegverbod namelijk in met een bepaald doel, te weten: dat virus buiten de deur houden."

Deze uitzonderingen gelden onder meer voor medisch personeel dat noodzakelijk is voor de bestrijding van de pandemie en het vervoer van personeel van en naar boorplatformen. "Zeer onlangs hebben we gezegd dat het mogelijk zou moeten zijn om in zeer schrijnende gevallen, bijvoorbeeld bij sterfgevallen, ook een uitzondering te maken", aldus Van Nieuwenhuizen.

Maar ook met de quarantaineplicht kan een vliegverbod nog steeds worden ingezet, bijvoorbeeld als een nieuwe mutant grote problemen veroorzaakt, benadrukt de woordvoerder. "Het RIVM trekt - ook als wij er niet om vragen - aan de bel als het uit de hand loopt."

De Indiase coronavirusvariant is tot nu toe acht keer aangetroffen in Nederland. De mutant lijkt zich sneller te verspreiden dan de 'klassieke versie' van het virus. Hard bewijs dat de Indiase variant echt besmettelijker is, ontbreekt echter nog volgens de WHO.