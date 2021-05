Het kabinet wil nog dit jaar de naar schatting 140.000 door het coronavirus uitgestelde ingrepen inhalen. Daarvoor zullen patiënten over ziekenhuizen in het hele land worden verspreid, zegt demissionair minister voor Medische Zorg Tamara van Ark donderdag in het AD.

Ziekenhuizen maken op dit moment plannen om de uitgestelde ingrepen snel uit te voeren onder de noemer 'operatie inhaalzorg', die binnenkort van start moet gaan. Patiënten die nu nog op reguliere operaties wachten, krijgen hierdoor straks de mogelijkheid om in overleg met hun arts naar een ander ziekenhuis te gaan als de ingreep daar sneller zou kunnen.



Volgens Van Ark moeten uitgestelde chemokuurbehandelingen en niertransplantaties als eerste worden ingehaald. Ook wordt geprobeerd om minder acute zorg, zoals een staaroperatie of een nieuwe heup, dit jaar nog in te halen met mogelijkheid tot een uitloop naar begin 2022.

Toezichthouders zullen toezien op de wachttijden. Zorgverzekeraars gaan actief bemiddelen. "De patiënt moet straks echt op tijd weten waar hij of zij aan toe is. Wanneer volgt de behandeling bij de eigen arts, en als dat te lang duurt: kan de ingreep sneller in een ziekenhuis of privékliniek elders?", aldus Van Ark in gesprek met het AD.

De beschikbaarheid van voldoende personeel blijft wel een kritische factor, benadrukt Van Ark. Veel verpleegkundigen en artsen zijn overbelast. Diverse initiatieven moeten de werkdruk verlagen, aldus de bewindsvrouw. "Ze moeten deze zomer ook gewoon op vakantie kunnen, dus daar houden we rekening mee met de plannen."