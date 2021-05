De Amerikaanse inlichtingendiensten moeten binnen drie maanden met een nieuw rapport komen waardoor meer duidelijkheid komt over de herkomst van het coronavirus. President Biden gaf daartoe woensdag de opdracht, nu onder wetenschappers nog steeds verdeeldheid is over de oorsprong.

Inlichtingendiensten moeten "hun inspanningen verdubbelen" en binnen negentig dagen met een nieuw rapport komen. Biden ontving eerder al een eerste rapport, maar daaruit kwam geen sluitende conclusie. "De inlichtingendiensten onderzoeken twee waarschijnlijke scenario's, maar die hebben tot nu toe nog geen definitief antwoord gegeven", aldus de president woensdag in een verklaring.

Een van die scenario's is dat het coronavirus is ontstaan op een voedselmarkt in Wuhan, waarbij het virus van dier op mens is overgesprongen. In de Chinese miljoenenstad werd eind 2019 de eerste coronapatiënt ontdekt.

Volgens het andere scenario zou het coronavirus zijn ontstaan in een laboratorium. The Wall Street Journal schreef afgelopen weekend dat drie wetenschappers van het laboratorium in Wuhan al in november 2019 in het ziekenhuis waren opgenomen met coronagerelateerde symptomen. De krant baseerde zich hiervoor op bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.

WHO noemde laboratoriumtheorie 'zeer onwaarschijnlijk'

Gezondheidsorganisatie WHO concludeerde eerder dit jaar na onderzoek in Wuhan dat het nog steeds niet duidelijk is waar het coronavirus is ontstaan. De WHO acht het meest waarschijnlijke scenario dat het coronavirus van dier op mens is overgesprongen en noemde de laboratoriumtheorie, die door toenmalig president Donald Trump werd verspreid, "zeer onwaarschijnlijk".

Facebook maakte woensdag bekend berichten waarin beweerd wordt dat het coronavirus in een laboratorium is ontwikkeld, niet langer te verwijderen. Het sociale medium verbood sinds februari deze berichten, maar staat die na overleg met gezondheidsexperts nu weer toe.

China ontkent de beschuldigingen en zegt altijd transparant te hebben gecommuniceerd over het coronavirus, maar critici beweren dat het land lang heeft geprobeerd het virus in een doofpot te stoppen en klokkenluiders tot zwijgen te dwingen. Het land zou volgens persbureau Reuters via staatsmedia proberen de bevolking ervan te overtuigen dat het coronavirus al bestond voordat het werd ontdekt in Wuhan.