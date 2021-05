Het kabinet voert op zaterdag 5 juni nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen door. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag.

Welke maatregelen precies afgeschaald worden, besluit het kabinet vrijdag. De Jonge zegt dat op 5 juni "in grote lijnen stap 3 van het openingsplan" ingaat. Waarschijnlijk geeft het kabinet vrijdagavond in een persconferentie verdere toelichting over de versoepelingen.

Naar verluidt mogen vanaf 5 juni maximaal dertig gasten bij restaurants en cafés naar binnen, met vaste plaatsen en reserveringen vooraf. Ook musea, theaters, bioscopen en andere 'doorstroomlocaties' zijn vanaf die zaterdag weer te bezoeken, op voorwaarde dat mensen een tijdslot boeken.

De derde stap van het zogenoemde heropeningsplan stond in eerste instantie gepland voor 9 juni. Dinsdag riepen burgemeesters het kabinet al op om die versoepelingen een week naar voren te halen, hoewel het Outbreak Management Team dat eerder afraadde.

Volgens De Jonge kan de stap toch al eerder worden gezet, omdat alle coronacijfers de goede kant op gaan. "Alle seinen staan op groen", aldus de bewindsman.

