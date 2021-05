Het demissionaire kabinet zal de coronamaatregelen op zaterdag 5 juni verder versoepelen. Welke maatregelen aangepast zullen worden, besluit het kabinet vrijdag.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat op 5 juni "in grote lijnen" stap 3 van het openingsplan ingaat. Het kabinet geeft vrijdag om 19.00 uur in een persconferentie een toelichting op de versoepelingen.

Naar verluidt mogen vanaf 5 juni maximaal dertig gasten bij restaurants en cafés naar binnen. Ze moeten vooraf reserveren en krijgen een vaste plaats. Het kabinet wil af van het onderscheid tussen natte (kroegen en cafés) en droge (restaurants) horeca.

Ook musea, theaters, bioscopen en andere zogenoemde doorstroomlocaties zijn vanaf die zaterdag weer te bezoeken, op voorwaarde dat bezoekers een tijdslot boeken. Het dringende advies voor het maximale aantal gasten thuis gaat van twee naar vier.

De derde stap van het zogenoemde heropeningsplan stond in eerste instantie gepland voor 9 juni. Dinsdag riepen burgemeesters het kabinet op die versoepelingen een week naar voren te halen, hoewel het Outbreak Management Team (OMT) dat eerder afraadde.

Volgens De Jonge kan de stap toch al eerder worden gezet, omdat alle coronacijfers de goede kant opgaan. "Alle seinen staan op groen", aldus de bewindsman.

'Waarschijnlijk toch pas reizen na volledige vaccinatie'

De Jonge zei verder dat vrij reizen in Europa waarschijnlijk pas mogelijk wordt als iemand volledig tegen COVID-19 is gevaccineerd. Een volledige vaccinatie is nodig voor het Europese certificaat dat reizen in de vakantieperiode mogelijk moet maken.

In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie naar het buitenland willen, maar nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Met een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze recent besmet zijn geweest met het coronavirus, kunnen ze alsnog reizen. Volgens de minister is het dan logisch om een gratis test aan te bieden.

Eerder leken reizigers genoeg te hebben aan één dosis van een BioNTech/Pfizer-, Moderna- of AstraZeneca-coronavaccin. Alleen van het vaccin van Janssen is één prik voldoende om als volledig gevaccineerd beschouwd te worden.