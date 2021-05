De GGD Amsterdam heeft na bron- en contactonderzoek zestien coronabesmettingen gevonden die gerelateerd kunnen worden aan de viering van het kampioenschap van Ajax op 2 mei. Dat meldt Femke Halsema, de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en burgemeester van Amsterdam, in een brief aan de gemeenteraad.

Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal coronabesmettingen die een link hebben met de viering hoger, staat in de brief. Dat komt volgens de GGD door het gebruik van zelftesten, waardoor niet alle besmettingen bij de GGD gerapporteerd worden. Ook zal niet iedereen bij het bron- en contactonderzoek hebben gemeld dat hij of zij bij de bijeenkomst bij de Johan Cruijff ArenA aanwezig was.

Van de zestien besmette personen gaven drie mensen aan tijdens hun besmettelijke periode bij het kampioensfeest te zijn geweest, maar waarschijnlijk al eerder elders te zijn besmet. De overige dertien positief geteste personen gaven aan bij de viering te zijn geweest en dit als de meest aannemelijke bron voor hun infectie te beschouwen.

Bij de ArenA kwamen begin mei zo'n twaalfduizend supporters Ajax toejuichen na het behalen van de landstitel. Ze stonden dicht op elkaar en hielden zich niet aan de coronaregels. De gemeente greep niet in om "ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen". De lokale driehoek vroeg de Amsterdamse club op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigen.

Het aantal besmettingen dat gerelateerd kan worden aan het kampioensfeest komt niet in de buurt van de aantallen van Koningsdag of -nacht. De GGD koppelde daar in totaal 483 positieve meldingen aan. Het overgrote deel van de besmettingen vond toen binnenshuis in de privésfeer plaats. Dat er bij het kampioensfeest een stuk minder besmettingen zijn gevonden, komt volgens de GGD waarschijnlijk doordat de samenscholing van relatief korte duur was.