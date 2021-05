De Eerste Kamer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog risico haalde het in de senaat. Na een marathondebat kon het kabinet mede dankzij steun van GroenLinks op een meerderheid rekenen.

Hoewel de maatregelen al door de Tweede Kamer waren, moest het kabinet zich nog inzetten om de senaat te overtuigen. Het kabinet hoopt middels toegangstesten bepaalde sectoren eerder te kunnen openen. De testen zullen vooral worden ingezet bij grotere evenementen zoals festivals, heeft het kabinet beloofd.

Verschillende partijen, waaronder de PVV en de PvdA, hadden kritiek op de plannen en vinden dat met name de wet voor toegangstesten nog te veel ruimte laat voor interpretatie.

Door GroenLinks wist het demissionaire kabinet alsnog aan een meerderheid te komen in de Eerste Kamer. De partij verbond daar wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet de testwet losgekoppeld worden van de coronawet. Ook wilde GroenLinks dat de maatregelen niet van kracht zouden zijn op plekken waar voldoende afstand gehouden kon worden of op doorstroomlocaties. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld geen test nodig hebben voor een café of museum.

Quarantaineplicht moet importeren coronavirus tegengaan

Ook de quarantainewet kreeg steun van de senaat. De quarantainewet verplicht mensen die in landen met een zeer hoog risico zijn geweest tien dagen thuis te blijven. Als ze na vijf dagen negatief testen, mogen ze weer naar buiten. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 435 euro.

Verschillende partijen vroegen zich af of dit in de praktijk zal werken, omdat er mogelijk te weinig op gecontroleerd kan worden. De minister denkt dat reizigers dit wel zullen doen vanwege de hoge boete.

Met de invoering van de quarantaineplicht hoopt de regering dat nieuwe coronavirusgevallen vanuit het buitenland niet geïmporteerd zullen worden. De quarantaineplicht gaat gelden voor landen die het RIVM en de regering bestempelen als hoogrisicoland of waar een zorgelijke coronavirusvariant ronddwaalt.

Door de nieuwe quarantaineregels kunnen de vliegverboden die nu voor enkele landen gelden straks worden opgeheven.