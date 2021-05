Burgemeesters van het Veiligheidsberaad hopen dat het demissionaire kabinet de derde stap van het openingsplan vervroegt. Dat zou tegen het advies van het Outbreak Management Team zijn, dat juist waarschuwt voor te snelle versoepelingen.

Het kabinet zou overwegen om de derde stap van het heropeningsplan een week naar voren te halen. Die stond gepland voor woensdag 9 juni, maar zou mogelijk vervroegd worden vanwege de positieve ontwikkelingen van de ziekenhuiscijfers.

"Wij willen allemaal zo snel mogelijk van alle maatregelen af, maar het moet wel kunnen", zei burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht dinsdag voorafgaand aan de bijeenkomst van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

"Iedereen snakt naar meer vrijheden, ook in Den Haag", aldus burgemeester Jan van Zanen van de hofstad. Diens ambtgenoot Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden) wees erop dat het "de goede kant opgaat met de coronacijfers" in de ziekenhuizen.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb denkt eveneens dat het kabinet zich kan beroepen op "afspraken die eerder zijn gemaakt" om sneller te versoepelen nu de "trend onmiskenbaar dalende" lijkt.

OMT raadt vervroegde versoepeling af

Het OMT raadde het kabinet eerder deze week nog af om de volgende stap van het heropeningsplan te vervroegen. In combinatie met het volledig openen van het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei, wat het OMT onder voorwaarden wel ziet zitten, zouden verdere versoepelingen kunnen leiden tot tienduizenden extra besmettingen.

Na stap drie van het heropeningsplan zou men thuis maximaal vier gasten mogen ontvangen en is vier man ook de maximaal toegestane groepsgrootte buiten. Horeca en recreatieparken zouden gasten weer binnen mogen verwelkomen en ook culturele instellingen mogen dan weer open.

De ziekenhuiscijfers laten al twee weken een positief patroon zien. Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis werd opgenomen, was in de afgelopen week 32 procent kleiner dan de week ervoor. Het aantal coronapatiënten dat op een intensivecareafdeling belandde, nam in dezelfde periode met 23 procent af, meldde het RIVM dinsdag in de wekelijkse update.