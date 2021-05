Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis werd opgenomen, was in de afgelopen week 32 procent kleiner dan de week ervoor. Het aantal coronapatiënten dat op een intensivecareafdeling belandde, nam in dezelfde periode met 23 procent af, meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update.

In de afgelopen week zijn 830 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. In de zeven dagen ervoor ging het om 1.224 opnames. Daarnaast zijn in de afgelopen week 186 opnames van coronapatiënten op de ic gemeld, tegenover 241 ic-opnames in de voorgaande week.

Het RIVM concludeert dat de druk op de ziekenhuizen afneemt, maar nog steeds hoog is. Om ervoor te zorgen dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, is het volgens het instituut van belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden.

Verder meldt het RIVM dinsdag dat het aantal positief geteste mensen verder is gedaald. Tussen 19 en 25 mei testten ruim 25.000 mensen positief op het coronavirus, 28 procent minder dan in de zeven dagen ervoor.

Wel hebben in de afgelopen week opnieuw minder mensen zich laten testen in de teststraten van de GGD, meldt het RIVM. Het gaat om een daling van 12 procent ten opzichte van de week ervoor. In totaal lieten ruim 239.000 personen zich in de afgelopen zeven dagen testen. In de voorgaande week lag dat aantal nog op bijna 273.000.

Van de mensen die zich lieten testen, testte in de afgelopen week 10,4 procent positief. Het percentage positieve tests is lager dan dat van de voorgaande zeven dagen (12,2 procent).

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

Reproductiegetal daalt gestaag

Tot slot meldt het RIVM ook een lager reproductiegetal (R) dan vorige week. De R laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een R-waarde boven de 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen toe.

Op 10 mei lag de R op 0,82. Dit betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 82 anderen besmetten. Een week eerder meldde het RIVM een R van 0,89. Het RIVM kijkt vanwege de betrouwbaarheid naar het reproductiegetal van twee weken geleden.