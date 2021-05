Alle achttienjarigen in Frankrijk krijgen 300 euro om uit te geven aan boeken, muziek, films, videogames, tentoonstellingen, concerten of andere culturele activiteiten. Daar wordt dit jaar 80 miljoen euro voor vrijgemaakt. Het idee is jongeren die hebben geleden onder de coronapandemie weer wat perspectief te geven.

De zogenoemde cultuurpas is twee jaar geldig en toegankelijk via een app, maakte president Emmanuel Macron zaterdag bekend op sociale media.

Het is wel een voorwaarde dat het gaat om Franse cultuur. Op die manier heeft de zwaar getroffen cultuursector ook baat bij de investering. Boeken mogen ook alleen worden gekocht in een fysieke winkel en niet via een grote webshop.

Macron had in zijn verkiezingscampagne geschermd met een pas ter waarde van 500 euro, maar na twee jaar testen is dat bedrag wat lager uitgevallen. Wel wordt het volgend jaar aangevuld met vijfjarige pakketten van in totaal 200 euro voor middelbare scholieren.

In Frankrijk zijn alle musea en bioscopen inmiddels weer open

Frankrijk telt ongeveer 800.000 achttienjarigen. Ze kunnen de pas meteen gebruiken. Musea, bioscopen en andere culturele instellingen zijn sinds deze week weer open, nadat zij maandenlang gesloten waren.

In Nederland is nog niet duidelijk wanneer theaters en bioscopen exact weer open mogen. Demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven kon vrijdag nog geen exacte datum noemen.