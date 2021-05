Als vanaf 31 mei de middelbare scholen weer volledig opengaan "moeten leerlingen thuis twee keer per week zelftesten", meldde het ministerie van Onderwijs zaterdag. Is er ineens een testplicht voor scholieren? Dat niet, reageert een woordvoerder van het ministerie op vragen van NU.nl. "Het is een indringend advies."

"Je kunt zoiets nooit verplichten in het onderwijs, dus nee, dat is het niet", aldus de zegsvrouw. "Het is wel heel belangrijk en ook een indringend advies van het Outbreak Management Team. Met zelftesten voorkom je dat er weer besmettingen op scholen komen en leerlingen in quarantaine moeten."

Waarom het ministerie dan toch van 'moeten' spreekt in het persbericht? "Omdat wij vinden dat het moet."

Om te zorgen dat jongeren het advies opvolgen, werkt het ministerie aan een campagne om ze te stimuleren om twee keer per week thuis een zelftest te gaan doen. "Daarin is ook een rol weggelegd voor de ouders. En dat geldt ook voor docenten."

De zelftesten zullen via de scholen aan de leerlingen worden verstrekt. "Die worden nu al geleverd voor het risicogericht testen op middelbare scholen", aldus de woordvoerder. Momenteel gaan leerlingen namelijk al minstens één dag per week naar school op 1,5 meter afstand van elkaar en van de docenten. Als iemand besmet blijkt in de klas, krijgen de betrokken scholieren een zelftest.

Op 31 mei zullen de scholen genoeg voorraad hebben ontvangen om twee weken lang alle leerlingen van voldoende zelftesten te voorzien, belooft de woordvoerder. Daarna krijgen scholen steeds voldoende bijgeleverd tot het begin van de zomervakantie.

177 Zo werkt de coronazelftest die nu in de apotheek te koop is

Leveringsbelofte basisscholen niet gehaald

Een eerdere belofte van het ministerie om basisscholen na de meivakantie van voldoende zelftesten te voorzien om meesters en juffen twee keer per week te laten zelftesten, werd niet nagekomen. Na het verstrijken van de deadline had de helft van de basisscholen de testen nog niet in huis. Dat gaat bij het leveren van zelftesten aan middelbare scholen niet gebeuren, bezweert de woordvoerder.

"Op middelbare scholen hebben we sowieso helemaal geen problemen gehad met leveringen, omdat de testen anders waren verpakt. En op basisscholen is het probleem nu ook opgelost."

Vakbond kritisch over afstand houden tot docenten

De onderwijsvakbonden reageerden zaterdag niet onverdeeld positief over het besluit van het kabinet om de scholen weer volledig te heropenen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) denkt bijvoorbeeld dat het "een hele toer" wordt om leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden tot hun docenten. Vóór de schoolsluiting was dat bijvoorbeeld in het praktijkonderwijs nog weleens lastig. CNV Onderwijs hoort van veel scholen dat het houden van 1,5 meter afstand tussen personeel en leerlingen niet lukt.

"We realiseren ons dat het afstand houden in sommige situaties heel ingewikkeld is", erkent de woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. "Als leraren zich daar zorgen om maken, adviseren we ze om met hun werkgever in gesprek te gaan. Misschien zijn er dan nog extra mogelijkheden zoals het gebruik van spatschermen. De 1,5 meter is een uitdaging, maar wel een indringend advies."