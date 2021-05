Zo'n 103.000 mensen hebben in België een coronavaccin toegediend gekregen via de reservelijst, meldt de Taskforce Vaccinatie zaterdag. Meer dan een miljoen Belgen hebben zich aangemeld voor deze lijst, die verspilling van vaccins moet voorkomen.

Sinds begin april kunnen mensen in België zich aanmelden voor de reservelijst Qvax. Mensen worden uitgenodigd voor een inenting als blijkt dat iemand met een prikafspraak niet komt opdagen. De uitnodiging wordt via sms en e-mail verstuurd en moet binnen een half uur worden geaccepteerd voordat die naar een ander gaat.

Via de reservelijst worden vooral mensen gevaccineerd die volgens de reguliere vaccinatiecampagne toch al aan de beurt zijn of komen. Volgens de taskforce zijn op deze manier slechts enkele duizenden twintigers en dertigers opgeroepen voor een inenting.

In totaal hebben inmiddels bijna 4,3 miljoen inwoners van België een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Dat is 46,5 procent van de volwassen bevolking. Ruim 1,6 miljoen van hen zijn volledig gevaccineerd.

Nederland heeft geen reservelijst

Nederland werkt niet met zo'n officiële reservelijst. Wel is er sinds een paar weken een kleinschalig initiatief, buiten de overheid om. Via de website Prullenbakvaccin.nl geven inmiddels 104 huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen overgebleven prikken weg wanneer ze die anders zouden moeten weggooien.

Op een landkaartje op de website kunnen mensen zien of er op dat moment een huisarts in hun omgeving is die prikken overheeft, en daar dan meteen naartoe rijden. Een van de initiatiefnemers zei donderdag bij RTL Nieuws dat op die manier inmiddels "150 tot 200" vaccins zijn 'gered'.