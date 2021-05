De middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer helemaal open. Dat maakte minister Arie Slob (Onderwijs) zaterdag bekend na een kabinetsoverleg daarover in het Catshuis.

Wel moeten de leerlingen afstand houden tot hun docenten en twee keer per week thuis een coronazelftest doen. Eind volgende week moeten alle scholen genoeg zelftesten hebben om uit te delen aan de leerlingen.

Verder blijven de gewone basisregels op de onderwijsinstellingen gelden, aldus het ministerie: handen wassen en mondkapjes dragen op de gang, bijvoorbeeld.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft positief geadviseerd over de opening. De coronacijfers zijn de afgelopen weken flink verbeterd en in het voortgezet onderwijs kan de anderhalvemeterregel losgelaten worden, aldus het OMT.

De meeste scholieren in het voortgezet onderwijs krijgen momenteel maar een paar dagen per week les. Ze kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school.

Scholierenorganisatie LAKS is "ontzettend blij" dat de middelbare scholen weer open mogen op 31 mei. "Het kabinet heeft het juiste besluit genomen, zeker nu het Outbreak Management Team heeft gezegd dat dit op een verantwoorde manier kan", zegt Nienke Luijckx, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.

AOb: 'We gaan het zien'

Uiterlijk op 7 juni moeten alle scholen weer helemaal open zijn, aldus het ministerie. De Algemene Onderwijsbond (AOb) plaatst daar kanttekeningen bij. "De scholen moeten nog steeds regelen dat leerlingen 1,5 meter afstand kunnen houden tot de docenten", benadrukt bestuurder Henrick de Moel tegen NU.nl. "Als een school de veiligheid van de werknemers niet kan garanderen, mógen ze niet eens open."

Of het elke school gaat lukken om docenten altijd afstand te laten houden, is nog maar de vraag, aldus De Moel. Vóór de schoolsluiting lukte dat namelijk ook niet altijd. In bijvoorbeeld het praktijkonderwijs was dat soms lastig.

"We moeten het maar even afwachten." Ook over de coronatest twee keer per week is hij enigszins kritisch. "Ik denk dat preventief testen heel goed is voor het onderwijs, de gezondheid van de leerlingen en die van hun docenten. Maar je kunt niet controleren of scholieren daadwerkelijk die test hebben gedaan."

CNV noemde het al onverantwoord

Vooraf klonken ook al kritische geluiden vanuit de vakbonden over mogelijke volledige heropening van het voortgezet onderwijs. Zo noemde vakbond CNV Onderwijs het "onverantwoord" om in de laatste weken van het schooljaar een "groot organisatorisch risico" te nemen.

CNV benadrukte dat lang niet alle leraren gevaccineerd zijn en het voor hen moeilijk zal zijn om afstand te bewaren tot leerlingen. Dat zou kunnen leiden tot meer ziekteverzuim, aldus een woordvoerder.