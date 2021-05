Het is zeer waarschijnlijk dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro nooit coronavaccins wilde kopen, maar in plaats daarvan inzette op groepsimmuniteit. Dat stelt de Braziliaanse senator Renan Calheiros, die aan het hoofd staat van het onderzoekscomité dat de aanpak van de coronacrisis in Brazilië evalueert.

Calheiros wijst naar de corona-aanpak van Bolsonaro. De president bagatelliseert het gevaar van het virus sinds de start van de crisis en roept landgenoten op tot het negeren van coronamaatregelen. Gezondheidsministers die hem bekritiseerden, werden de laan uitgestuurd. "Om groepsimmuniteit te bereiken, zet je in op verdere virusverspreiding", citeren The Guardian en persbureau Reuters Calheiros.

De Braziliaanse senaat stelde op last van het Braziliaanse gerechtshof een onderzoek in naar het coronabeleid van de regering van Bolsonaro. Daarbij wordt gekeken naar hoe het ontmoedigen van "onnodig" afstand houden en het niet-afkondigen van lockdowns het verloop van de pandemie beïnvloed hebben.

Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco probeerde het onderzoek nog tegen te houden. Volgens Pacheco is het te vroeg en niet gepast om tijdens de crisis al onderzoek te doen naar het beleid. Een merendeel van de senaat steunde die oproep, maar het gerechtshof stelde hen in het ongelijk.

'Nog te vroeg om te concluderen dat Bolsonaro strafbaar bezig was'

Calheiros zegt dat het te vroeg is om te concluderen of Bolsonaro strafbare feiten heeft gepleegd bij het bewaken van de volksgezondheid. Daarbij somt de senator enkele omstreden beleidskwesties op, zoals het relatief trage inkopen van vaccins terwijl het parlement al miljoenen had vrijgemaakt. "Verder onderzoek is noodzakelijk", aldus de senator.

Calheiros staat bekend als een Bolsonaro-criticus. Zijn mening dat de aanpak van de coronacrisis beter had gekund, wordt echter breed gedragen in Brazilië. Het land is zwaar getroffen door de pandemie en telt momenteel ruim 16 miljoen positieve tests en bijna 450.000 doden, het grootste aantal na de Verenigde Staten. Veel inwoners geven Bolsonaro de schuld van de hoge coronacijfers.