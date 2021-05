93 procent van de scholen heeft inmiddels de door het ministerie van Onderwijs beloofde zelftests ontvangen, zo blijkt zaterdag uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De tests worden echter nog niet door alle leraren gebruikt.

Op 32 procent van de scholen worden de tests door al het personeel ingezet, zo blijkt uit de peiling. Op 40 procent van de scholen is dat nog niet het geval. Bijna de helft van de scholen zegt geen effect van de zelftests te merken.

"De hoop was ook dat de tests wat druk van de schoolleiders wegnemen. Die zijn nog steeds veel tijd kwijt met het organiseren van afstandsonderwijs en het zoeken van reguliere vervanging", aldus Petra van Haren van de AVS. "De huidige tests zijn alleen preventief. Het effect is dus maar beperkt, zeker als alleen de leraar in de klas met soms dertig kinderen wordt getest en dit verder niets zegt over de mate waarin leerlingen besmet kunnen zijn."

Het uitdelen van de sneltests ging langzamer dan gepland. Tien dagen geleden, toen alle sneltests geleverd zouden moeten zijn, had slechts de helft van de scholen ze ontvangen.

Volgens de AVS ligt daar niet het onderliggende probleem. "Ze hadden er eigenlijk al bij de heropening van de scholen medio februari moeten zijn en échte veiligheid ontstaat pas als onderwijspersoneel, gevolgd door leerlingen, gevaccineerd is.", aldus Van Haren.

Komende weken kunnen scholen bij het ministerie van Onderwijs laten weten hoeveel zelftests ze nog nodig hebben.