De vaccinatiebereidheid was nog niet eerder zo groot, maar verschilt wel per coronavaccin, blijkt vrijdag uit het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD's. 90 procent van de ondervraagden zegt zich te laten vaccineren. Volgens het onderzoek is de bereidheid om het Pfizer-vaccin te nemen het grootst en is het vaccin van AstraZeneca het minst gewild.

De meeste van de bijna 55.500 deelnemers aan het onderzoek zeggen een vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna te zullen nemen als ze hiervoor een uitnodiging krijgen. 81 procent van hen laat weten bereid te zijn het Pfizer-vaccin te nemen, tegenover 74 procent bij dat van Moderna.

Het coronavaccin van AstraZeneca zou het minst gewild zijn: 53 procent van de deelnemers zegt een prik te laten zetten als ze daarvoor een uitnodiging in de bus krijgen. Bij het coronavaccin van farmaceut Janssen is het percentage 66 procent.

Dit betekent echter niet dat de rest van de mensen zich niet zou laten vaccineren met het desbetreffende vaccin. Sommige deelnemers zeiden nog te twijfelen. Het percentage dat zegt zich niet te laten vaccineren met een specifiek vaccin is het hoogst bij AstraZeneca (28 procent) en het laagst bij Pfizer (11 procent).

Pfizer- en Moderna-vaccin zijn volgens deelnemers het effectiefst

De ondervraagden denken dat de vaccins van Pfizer en Moderna het effectiefst zijn en de minste bijwerkingen hebben. "In werkelijkheid is de bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-19-infectie van alle vaccins ongeveer gelijk (boven de 85 procent effectiviteit)", aldus het RIVM.

De respondenten zijn het minst bang voor mogelijke bijwerkingen door de vaccins van Pfizer en Moderna. Respectievelijk 23 procent en 25 procent is daar bang voor. Meer deelnemers zeggen mogelijke bijwerkingen van AstraZeneca (45 procent) en Janssen (34 procent) te vrezen.

De vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn gelinkt aan de zeer zeldzame bijwerking waarbij gevaccineerden een tekort aan bloedplaatjes in combinatie met een ernstige vorm van trombose ontwikkelden. Door deze zeldzame bijwerking wordt het vaccin van AstraZeneca in Nederland alleen nog ingezet bij zestigplussers.

Wat is het risico op ernstige trombose na vaccinatie met AstraZencea? In Nederland waren tot 9 mei zo'n anderhalf miljoen prikken met AstraZeneca gezet.

In totaal ontving bijwerkingencentrum Lareb vijftien meldingen over de ernstige bijwerking: dat is dus 1 op de 100.000.

Ter vergelijking: zou iedereen (van jong tot oud) in de stad Venlo gevaccineerd worden, dan krijgt gemiddeld één persoon te maken met die bijwerking.

De meldingen gaan over twaalf vrouwen en drie mannen, van wie negen onder de zestig jaar waren en zes boven de zestig jaar.

Sinds alleen nog zestigplussers het vaccin toegediend krijgen, heeft het bijwerkingencentrum drie meldingen (op een miljoen gezette vaccins) gekregen.

Risico op zeldzame bijwerking is bij Janssen kleiner

Dat risico is bij Janssen nog kleiner, oordeelde medicijnautoriteit EMA eerder. In de Verenigde Staten zijn meer dan 9,6 miljoen doses van het Janssen-vaccin toegediend en is de bijwerking bij 30 gevaccineerde personen geconstateerd. Dat kleine aantal is volgens het EMA geen aanleiding om de toediening van het Janssen-vaccin stil te leggen of te beperken tot bepaalde leeftijdsgroepen.

Het Janssen-vaccin is nog niet vaak toegediend in Nederland (ongeveer 70.000 keer) en er waren bij Lareb vorige week geen meldingen over de ernstige bijwerking bekend.

Naleving maatregelen na vaccinatie gedaald

Ten opzichte van de vorige meetronde eind maart is de vaccinatiebereidheid met 4 procentpunt gestegen, zag het RIVM. Nog niet eerder tijdens het onderzoek hebben zo veel mensen laten weten zich te willen laten vaccineren. Een groot verschil in vaccinatiebereidheid is vooral te zien in vergelijking met de meetronde in november: destijds wilde slechts 33 procent zich laten vaccineren, de laagste bereidheid tot nu toe.

Wel blijkt dat gevaccineerde mensen steeds minder bereid zijn zich aan de coronamaatregelen te houden. "Dit geldt met name voor de sociaal beperkende maatregelen, zoals afstand houden of een beperking van het aantal mensen met wie je samenkomt", aldus het RIVM.

Hoewel de instanties benadrukken dat ook gevaccineerde personen zich aan de regels moeten houden, verwacht 34 procent na vaccinatie geen afstand tot anderen te houden en verwacht 40 procent zich niet meer te houden aan het maximumaantal bezoekers.