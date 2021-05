De Gezondheidsraad schrijft donderdag in een advies aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat vaccinatie tegen COVID-19 kan bijdragen aan het voorkomen van een coronabesmetting bij anderen.

In het advies houdt de Gezondheidsraad nog wel wat slagen om de arm. De bestaande studies zijn beperkt in aantal en leveren vooral indirect bewijs. Desalniettemin wijzen de resultaten erop dat vaccinatie "in meer of mindere mate" bijdraagt aan het voorkomen van infecties bij anderen.

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe sterk vaccinatie voorkomt dat het virus wordt overgedragen, hoelang daarvan sprake is en van welke factoren dat afhangt, zoals het type vaccin en de virusvarianten.

De raad baseert zijn conclusies op drie studies die laten zien dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca de overdracht van het virus tussen mensen met 30 tot 50 procent vermindert. Hoe dit op grotere schaal uitpakt, is door de beperkte opzet van de studies echter nog de vraag.

Andere studies laten zien dat vaccinatie de hoeveelheid genetisch materiaal van een virus aanzienlijk kan verminderen en dat een gevaccineerde persoon ook minder lang het virus uitscheidt.